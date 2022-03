KOME JE TO OTIŠAO LAVROV? Traje borba za saveznike. Ukrajina: ‘Zavaravaju nas’. Granatiran još jedan grad, sirene i eksplozije oko Kijeva

Ruska invazija na Ukrajinu traje već 35. dan. U utorak je u Istanbulu održan novi krug pregovora između Rusije i Ukrajine, a prema izjavama, postignuti su značajni napreci. Iz Rusije poručuju da će radikalno smanjiti vojne aktivnosti oko Kijeva i Černihiva, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da se signali s mirovnih pregovora s Rusijom mogu nazvati pozitivnim, ali je dodao da oni nisu ugušili eksplozije ruskih granata. Iz SAD-a pak stiže upozorenje da Rusija ne pokazuje znakove želje za primirjem te da će dio ruske vojske koji se povukao iz okolice Kijeva vjerojatno napasti negdje drugdje. Razvoj događaja pratite na Dnevno.hr.

08:30 Lavrov u Kini

Sergej Lavrov se u Kini sastao s ministrom vanjskih poslova te zemlje, Wangom Yiem. O susretu u istočnoj kineskoj pokrajini Anhui izvijestila je državna televizija CGTN.

08:00 Granatiran još jedan ukrajinski grad

Granatiran je istočni ukrajinski grad Lisičansk, navodno su pogođeni stambeni blokovi u tom gradu. Regionalni čelnik Luhanska Sergej Gaidai napisao je na Telegramu: “Oštećen je niz visokih zgrada. Čekamo informacije o žrtvama. Mnoge zgrade su se srušile. Spasioci pokušavaju izvući ljude iz ruševina.”

Today, the #Russian occupiers shelled residential neighborhoods in #Lysychansk , #Luhansk region with heavy weapons. There are casualties, their number is not yet known. pic.twitter.com/VC2QX2KSuO

07:55 Eksplozije na rubovima Kijeva

U blizini Kijeva jutros su se ponovno čule eksplozije. Kako piše BBC, dan je počeo zavijanjem sirena za zračne napade, nakon čega su uslijedili glasni udarci s ruba grada koji su se osjetili u centru. Dopisnik Jeremy Bowen, koji je također u Kijevu, tvitao je da su “mnogi zvukovi topništva tutnjali od ruba grada do centra”. Nije jasno jesu li eksplozije ruske ili ukrajinske ili obje, rekao je. Jučer, nakon razgovora, Rusija je rekla da namjerava smanjiti operacije u blizini glavnog grada – to je obećanje za koje su mnogi zapadni čelnici rekli da se prema njemu treba odnositi s oprezom.

07:45 Velika Britanija: Ruska vojska ide u Bjelorusiju radi opskrbe

Usredotočenost Rusije na ofenzivu u regiji Donjeck i Lugansk je “prešutno priznanje” da se bori za održavanje više od jedne osovine napredovanja, kaže britansko Ministarstvo obrane. Jedinice koje su pretrpjele velike gubitke bile su prisiljene vratiti se u Rusiju i Bjelorusiju kako bi se opskrbile i reorganizirale, što je izvršilo pritisak na “ionako napetu logistiku Rusije”, navode. Ministarstvo obrane dodaje da će ruske snage vjerojatno nadoknaditi smanjenu sposobnost kopnenog manevara masovnim topničkim i raketnim napadima.

07:30 UN: Rusija optužena za izazivanje ‘globalne krize hrane’

Rusija je u utorak optužena pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda da je izazvala “globalnu krizu hrane” i da je dovela ljude u opasnost od “gladi” počevši rat u Ukrajini, koja je žitnica Europe. Ruski predsjednik Vladimir Putin “počeo je ovaj rat. Vladimir Putin stvorio je ovu globalnu krizu hrane. I on je taj koji je može zaustaviti”, rekla je zamjenica američkog državnog tajnika Wendy Sherman na sastanku Vijeća sigurnosti posvećenom humanitarnoj situaciji u Ukrajini. “Odgovornost za vođenje rata u Ukrajini – i za učinke rata na globalnu sigurnost hrane – jedino je na Rusiji i na predsjedniku Putinu”, rekla je.

07:15 Zelenski se obraća australskom parlamentu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratit će se u četvrtak australskom parlamentu videom, rekao je australski ministar Stuart Robert. “Ukrajina pokazuje izuzetnu hrabrost i otpornost dok trpi ničim izazvani rat Rusije”, dodao je.

07:00 Američki i ruski austranauti se skupa vraćaju na Zemlju

Američki astronaut i dva ruska kozmonauta jutros će zajedno otputovati s Međunarodne svemirske postaje (ISS) u kapsuli Soyuz natrag na Zemlju, unatoč pojačanom američko-ruskom antagonizmu oko rata u Ukrajini. Iz ruske kapsule Soyuzm u kojoj se nalaze NASA-in Mark Vande Hei i njegovi kozmonauti Anton Shkaplerov i Pyotr Dubrov, trebali bi se iskrcati s ISS-a u 6:45 ujutro GMT i sletjeti padobranom u središnji Kazahstan skoro pet sati kasnije. Zona slijetanja nalazi se otprilike 400 km sjeveroistočno od ruskog svemirskog lansirnog postrojenja na kozmodromu Baikonur u Kazahstanu.

06:52 Lavorv stigao u Kinu

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov doputovao je danas u Kinu u svoj prvi posjet otkako je Moskva prošlog mjeseca pokrenula invaziju na Ukrajinu. Rusko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da je Lavrov sletio u istočni grad Huangshan, objavljujući fotografije delegata koji silaze iz zrakoplova i koje su dočekali kineski zdravstveni dužnosnici u zaštitnom odijelu. Lavrov će nazočiti nizu sastanaka čiji je domaćin Kina kako bi razgovarali o načinima pomoći Afganistanu. Očekuje se da će prisustvovati i diplomati iz Sjedinjenih Država i Afganistana. Ruski napad na Ukrajinu vjerojatno će se nadviti nad procesom i dolazi dok Kina nastavlja odbijati osuditi invaziju i zaostaje za mnogim drugim zemljama u pružanju humanitarne pomoći Ukrajini.

06:50 Mariupolj sravnjen sa zemljom

Satelitske snimke pokazuju da su cijeli gradski blokovi u središnjem Mariupolju izbrisani – to je razina razaranja koja se prije nije vidjela na slikama opkoljenog južnog lučkog grada.

Dopisnik The Economista, Oliver Carroll, na svom Twitter profilu objavio je video iz Mariupolja koji je, kako tvrdi, prikazan na ruskim tv programima, a u kojem se, na poprištu smrti tisuća ljudi, govori: “Naš hram stoji, kupole su netaknute. Bog je s nama”.

You couldn’t engineer this cynicism if you tried. Russian state TV shows a burned out, destroyed Mariupol, the site of thousands of deaths, and says: “The temple is standing, the cupolas are intact. God is with us.” pic.twitter.com/fRnXqZ4s7K

— Oliver Carroll (@olliecarroll) March 29, 2022