KOLINDA IZ TOKIJA PORUČUJE: Ovo je i njih zateklo, drago mi je da su mi Milanović i Plenković pružili podršku

Autor: Dnevno,hr

S Olimpijade u Tokiju javila se bivša predsjednica i članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović.

“Nije niti nama gledateljima svejedno i ne osjećamo se sasvim opušteno, mogu tek zamisliti kako je sportašima koji nastupaju pred praznim gledalištima”, opisala je atmosferu na Olimpijskim igrama tijekom pandemije.

“Morala sam imati potvrdu o dva negativna PCR testa, potvrdu o cijepljenju, svako jutro se testiram, maske su obavezne, ne smijete razgovarati u liftu, razumijem to, pravo domaćina je pobrinuti se za zdravlje. Krenula mi je meka izolacija, jutros sam bila na otvorenju, sutra idem na borilišta. Nije tako jednostavno jer je ograničen broj mjesta na stadionima, prijevoz treba. Sportaši moraju nastupati pred praznim tribinama. Malo je to tužno, no i veseli smo što se ipak dogodilo. Kolegica s Novog Zelanda je otišla na nogometni stadion i rekla da režiser pušta audio snimke navijača po svom izboru”, posvjedočila je Grabar Kitarović.

Olimpijske igre su se trebale održati

Na pitanje je li doista važno samo održati Olimpijske igre, bivša predsjednica kaže, svakako bi išla u smjeru organiziranja igara.

“Važno je sportaši ipak uspiju nastupiti. Vidim da je bitno biti olimpijac, svatko od nas je čovjek, svima su nam biti rezultati, a ogromno veselje svakom sportašu je kad dobije medalju, vidi stijeg države i čuje svoju himnu. Bilo bi ljepše kada bi se to moglo podijeliti s navijačima”, rekla je u gostovanju u Točki na tjedan N1.

Komentirala je i mjere protiv koronavirusa, rekavši da bi svi koje se žale trebali vidjeti kakva su ograničenja u Tokiju. Dodaje da su cjepiva iskorijenila mnoge smrtonosne bolesti i da treba slušati medicinsku struku.

Je li kandidatkinja ga glavnu tajnicu NATO-a?

Osvrnula se i na spekulacije da bi mogla postati glavna tajnica NATO-a.

“Počašćena sam što se moje ime našlo na tom popisu, međutim, to u ovom trenutku uopće nije tema”, poručila je.









Komentirala je i to što su joj podršku pružili i predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković, ali i predsjednik Republike Zoran Milanović.

“To je hipotetsko pitanje koje je vjerujem i njih zateklo, no drago mi je da su obojica instiktivno pozitivno reagirali i drago mi je kad mi bilo tko pruži potporu iz Hrvatske, bez obzira na to kakav je bio naš odnos ili kakva su naša politička opredjeljenja. Izašla sam iz unutarnje politike i pokušavam nastaviti raditi dalje ne samo na vlastitoj karijeri već i za dobrobit države”, zaključila je Grabar Kitarović.