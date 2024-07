Kod poznatog milijardera dobila posao o kojem mnogi sanjaju: ‘Pitao me dva pitanja’

Autor: Dnevno.hr

Ann Hiatt je sada već poznata poslovna žena koja uspješno vodi vlastitu tvrtku za savjetovanje. O svojem putu do poduzetničkih visina govorila je nekoliko puta, a jedan od intrigantnih podataka je da je radila za milijardera Jeffa Bezosa.

Hiat je bila Bezosova osobna asistentica u razdoblju od 2002. do 2005. godine, a ranije je u razgovoru za svjetske medije objasnila kako je zapravo dobila posao kod poznatog osnivača Amazona. Prije samog susreta s Bezosom prošla je kroz nekoliko iscrpljujućih krugova eliminacije i razgovora u Centru za procjenu, a tek ju je na kraju čekao razgovor s osebujnim milijarderom.

“Bezos je započeo razgovor obećavši mi da će mi postaviti dva pitanja, od kojih će prvo biti ‘zabavna’ zagonetka. “‘Želim da procijeniš broj prozora u Seattleu, rekao mi je, zatim ustao, uzeo olovku i rekao da će on računati. Bila sam prestravljea na trenutak, a onda sam prestala razmišljati o tome što ga je motiviralo da mi postavi takvo pitanje. Želi vidjeti kako razlažem komplicirani problem malim, savladivim koracima , pomislila sam”, ispričala je Ann.

Snašla se

Izračun je započela zaokruživanjem broja stanovnika u Seattleu na otprilike milijun, uz pretpostavku da svatko od njih ima kuću, vozilo, ured ili školu koju pohađa, a da svi imaju prozore. Ukupnu procjenu izračunala je na temelju prosječnog broja prozora po glavi stanovnika. “Imala sam osjećaj da smo razgovarali o tome satima, dok je Bezos zapisivao brojke na ploču, a sigurna sam da to nije trajalo više od 10 minuta. Također se sjećam da je bio prilično emotivan kada je napisao brojku i rekao: ‘Ovo se čini prilično točnim’, otkrila je.

Još jedno pitanje koje joj je milijarder postavio bilo je koji su joj ciljevi u karijeri. “Odgovorila sam da je tvrtka Amazon puna strastvenih i ambicioznih ljudi i da me to motivira. Rekla sam mu: ‘Želim biti poput njih i naučiti ono što oni znaju. Imaju znanja u područjima koja ja osobno želim razvijati, iako je to odstupanje od mog cilja da budem ona koja podučava nekoga astronomskom rastu na njegovoj ‘ljestvici’ učenja. Bezos me na kraju zaposlio”, rekla je.

Detaljno ga upoznala

Ann je istaknula da sada kada dobro poznaje Bezosa, razumije zašto su to bila jedina dva pitanja koja joj je postavio. “Procijenio je moj potencijal postavljajući mi pitanja koja su trebala utvrditi imam li dovoljno hrabrosti, snage i motivacije pratiti vlastiti tempo i stalno pomicati svoje granice i napredovati”, zaključila je.

Podsjećamo, Jeffrey Preston Bezos je američki investitor i inženjer. Osnivač je Amazona, a čiji je bio izvršni direktor u prošlosti. Njegovo bogatstvo je procjenjeno na 196 milijardi dolara te je prema Forbesovoj listi bogataša treći najbogatiji čovjek na svijetu. 20. srpnja 2021. letio je u svemir sa svojim bratom Markom.