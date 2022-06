KOCKA JE BAČENA! Europa Ukrajini dala zeleno svjetlo: ‘Ovo je snažan signal Rusiji’

Ukrajina je danas navečer i službeno dobila status zemlje kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Uz Ukrajinu, status kandidata dobila je i Moldavija.

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel na Twitteru je napisao:

“Povijesni trenutak. Ovo je ključan korak na vašem putu prema članstvu u Europskoj uniji. Čestitam, naša je budućnost zajednička”.

Our future is together.

Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩

Today marks a crucial step on your path towards the EU.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.

Ukrajinski šef diplomacije Dmitro Kuleba na Twitteru je ovu odluku pozdravio s oduševljenjem.

“Ukrajina će uspjeti. Europa će uspjeti. Današnji dan označava početak dugog putovanja na kojem ćemo hodati zajedno. Ukrajinci pripadaju europskoj obitelji. Budućnost Ukrajine je u EU”, poručio je Kuleba.

Ukraine will prevail. Europe will prevail.

Today marks the beginning of a long journey that we will walk together.

The Ukrainian people belong to the European family. Ukraine’s future is with the EU.

We stand together for peace.

My message with ⁦⁦@JosepBorrellF pic.twitter.com/4VoFxBFikZ

