KLUPKO SE ODMOTAVA: Putin dao pratiti Navaljnog prije trovanja!?

Autor: Hina

Vlasti su navodno pratile istaknutog kritičara Kremlja Alekseja Navaljnog prije no što je, prema riječima njegovih pobornika, otrovan ranije ovaj tjedan. „Razina nadzora me uopće ne čudi, već smo je bili svjesni“, napisala je u nedjelju na svom Twitter profilu Navaljnijeva glasnogovornica Kira Jarmiš. „No ono što čudi je da nisu oklijevali da to podijele sa svima“, dodala je.

Jarmiš je komentirala izvješće moskovskog tabloida Moskovski komsomoljec u kojemu se detaljno navodi kretanje Navaljnog u danima prije no što mu je u četvrtak pozlilo. Pozivajući se na neimenovane pripadnike snaga sigurnosti koji su priznali da su pratili Navaljnog, list piše gdje su on i njegov tim odsjedali, s kim je razgovarao te čak i što je jeo tijekom putovanja Sibirom.

Navaljni, koji se i dalje bori za život, prebačen je u subotu iz Omska u Njemačku na liječenje u berlinsku bolnicu Charite. Njegov tim smatra da je u Sibiru otrovan, dok ruski liječnici tvrde da ima metaboličku bolest.

U članku moskovskog lista tvrdi se da je, uzevši u obzir nadzor pod kojim je bio, Navaljni mogao biti otrovan samo u zračnoj luci ili avionu. Navaljnijev tim će se u nedjelju u 18 sati po srednjoeuropskom vremeenu obratiti javnosti na svom internetskom kanalu. „Reći ćemo sve što se trenutno zna o Aleksejevom trovanju“, najavila je Jarmiš na Twitteru.

Agencija AP javlja da su ga u berlinskoj bolnici posjetili supruga Julija i bliski suradnik Leonid Volkov.