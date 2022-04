KLIČKO OPTUŽUJE PUTINA: ‘To se može samo opisati kao genocid!’ Iznad Odese suklja gusti crni dim, Rusija potvrdila napad i zaprijetila Zapadu ‘kaznom’

Autor: B.B.

Ruska invazija na Ukrajinu traje već 39. dan. Kremlj je u petak objavio da neće odmah isključiti isporuku plina zemljama koje ne udovolje ultimatumu da ga moraju plaćati u ruskoj valuti. U petak su dva vojna helikoptera pogodila skladište goriva u ruskom gradu Belgorodu. Još nema potvrde tko točno stoji iza napada. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je da ne može potvrditi ili zanijekati navodnu umiješanost Ukrajine u napad na skladište goriva. Kremlj, s druge strane, optužuju Ukrajinu. Kina je na samitu EU odbila zauzeti stranu u ratu u Ukrajini. Razvoj događaja pratite na Dnevno.hr.

11:03 Ukrajinska zastupnica: ‘Izjum je novi Mariupolj’

Ukrajinska zastupnica Alona Shkrum rekla je da istočni ukrajinski grad Izjum trenutačno nema hrane i da ljudi ne mogu pobjeći od tamo, prenosi Sky News.

“Civili su prisiljeni ići u skloništa ispod zemlje bez hrane i vode”, rekla je.

“Još jedan grad postaje sljedeći Mariupolj. Uništava se na sličan način”, dodala je.

Podsjetimo, Mariupolj je poprište najgore humanitarne krize u Ukrajini. Ljudi su zarobljeni u gradu s malo pristupa hrani i vodi, a našli su se i pod intenzivnim napadom ruskih snaga. Ukrajinska zastupnica frustrirana je te je poručila Crvenom križu da želi da budu prisutniji u najteže pogođenim područjima. Odgovorili su joj da Rusi ne dopuštaju pristup tim područjima.

10:29 Kličko: ‘Brutalni ratni zločin za koji je odgovoran Putin’

Reagirajući na užasna otkrića u Buči, kijevskom predgrađu u kojem su ruske trupe povlačeći se iza sebe ostavili niz leševa civila na gradskim ulicama, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegove trupe optužio za počinjenje genocida.

“Ono što se dogodilo u Buči i drugim predgrađima Kijeva može se samo opisati kao genocid. To je brutalni ratni zločin za koji je odgovoran Putin. Civilima su vezali ruke pa ih likvidirali”, rekao je Kličko u izjavi za njemački Bild.

“Samo je jedna moguća posljedica nakon ovoga: nijedan cent ni iz Njemačke ni iz ostatka svijeta ne bi smio otići više u Rusiju. To je krvavi novac kojim se ubija ljude. Smjesta uvedite naftni i plinski embargo”, pozvao je Kličko.

10:05 Rusija: Napali smo Odesu

Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da su ruske snage napale Odesu. U priopćenju tvrde da su raketama gađali rafineriju nafte kao i tri skladišta energenata iz kojih su se opskrbljivale ukrajinske snage na području Mikolajiva.









9:50 Ogromni oblak crnog dima uzdigao se nad Odesom

Iz Odese stižu prve dramatične fotografije nakon jutrošnjih detonacija za koje lokalne i regionalne vlasti tvrde da su posljedica ruskog raketiranja “kritične infrastrukture”. Nad ovim lučkim gradom uzdigao se ogromni oblak gustog crnog dima.

09:35 Rusija mijenja zakon, kažnjavat će zemlje koje su joj uvele sankcije









Ruski zastupnici predložit će mjere kojima se traži kazna za provedbu sankcija na ruskom teritoriju, navodi Reuters.

Andrej Klishas, viši zakonodavac, napisao je na Telegramu: “Moji kolege iz Državne dume i ja smo završili posao i u ponedjeljak ćemo uvesti izmjene i dopune Kaznenog zakona za provedbu sankcija koje su strane države uvele protiv Ruske Federacije. Radujemo se brzom razmatranju amandmana u Državnoj dumi”.

No, Klishas nije precizirao kako će Rusija identificirati ili kazniti one koji su uveli sankcije. Ruski su zastupnici početkom ožujka usvojili izmjene i dopune zakona prema kojima je širenje “lažnih” informacija kazneno djelo kažnjivo novčano ili zatvorskim kaznama. Nametnuli su novčane kazne za javne pozive na sankcije Rusiji.

08:52 Ukrajina tvrdi da su Rusi pristali na njihove zahtjeve, Rusija ih demantira

Glavni ruski pregovarač Vladimir Medinski rekao je u subotu da ruska pozicija o Krimu i Donbasu ostaje nepromijenjena i da mirovni pregovori nisu dovoljno napredovali za sastanak Zelenskog i Putina. Čini se da komentari Medinskog pobijaju ranija izvješća u kojima se sugerira da je Moskva “verbalno” pristala na ključne ukrajinske prijedloge.

Ukrajinski pregovarač David Arakhamia rekao je medijima jučer da je Rusija “dala službeni odgovor na sve stavove, a to je da prihvaća ukrajinski stav, osim po pitanju Krima (koji je Rusiji pripojen 2014.)”.

U postu na Telegramu Medinski je napisao: “Nacrt sporazuma nije spreman za podnošenje na sastanak na vrhu. Ponavljam uvijek iznova: pozicija Rusije o Krimu i Donbasu ostaje NEIZMIJENJENA”.

08:25 Češka razbjesnila Moskvu

Češko ministarstvo vanjskih poslova poslalo je poruku ruskim diplomatima.

“Kolege, molimo vas koji imate savjest i koji imate sposobnost prepoznavanja zla: maknite se iz ovog kruga suučesnika”, objavili su na Twitteru uz objavu pisma koje su uputili ruskim diplomatima. Tvrde kako među Rusima sigurno “ima onih koji prepoznaju da ih njihovi vođe varaju”.

“Rusija će snositi posljedice zbog apokaliptične štete koju je nanijela”, navelo je češko ministarstvo te dodalo da još ima vremena da “oni s dobrim srcima napuste brod koji tone, inače će ih na kraju dočekati samo bijes ljudi diljem svijeta koji se bore za slobodu”.

🇨🇿 Appeal to Russian colleagues, diplomats, men and women of the Russian diplomatic service. Colleagues, we implore those of you who have a conscience and who maintain the capacity to recognize evil: take yourself out of this circle of accomplices. #StopPutinsLies Appeal ⬇️ pic.twitter.com/dumWJcT8o8 — Czech MFA (@CzechMFA) April 1, 2022

Odgovor Rusije promptno im je stigao:

“Češki diplomati, mi doista imamo nešto zajedničko. Osim što ste sve to zaboravili – zaboravili, izdali i prodali poglavlja naše zajedničke povijesti. Dok se mi sjećamo. I ne izdajemo sjećanje na one koji su dali svoje živote za našu budućnost, vašu i našu”, stoji u odgovoru ruskog ministarstva vanjskih poslova.

Czech diplomats, we do indeed have something in common. Except you have forgotten all about it – forgotten, betrayed and sold the chapters of our common history. While we remember. And we do not betray the memory of those, who gave their lives for our future, yours and ours. https://t.co/GOAa9y5by8 pic.twitter.com/5NTvDvgd29 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 2, 2022

08:05 Objavljena snimka na kojoj vjernici tuku svećenika, sve više pokazatelja raskola crkve u Ukrajini

Na društvenim se mrežama pojavila snimka na kojoj se vidi kako pravoslavni vjernici u gradu Smela kod Čerkasja tuku svećenika koji je navodno odbio pomoliti se za poginule ukrajinske vojnike. Međutim, to nije jedini pokazatelj raskola pravoslavne crkve u Ukrajini.

Na snimci koja pokazuje vjernike kako tuku i guraju svećenika prema izlazu iz crkve, prema opisu, vjernike je revoltiralo to što je svećenik odbio pomoliti se za poginule ukrajinske vojnike i počeo moliti za Putina.

Ovaj događaj samo je još jedna od posljedica duboke političke podjele po kojoj se dijeli i pravoslavna crkva u Ukrajini, a koja je posebno došla do izražaja nakon ruske invazije. Naime, većina pravoslavnih vjernika u Ukrajini pripada jednoj od dvije pravoslavne crkvene organizacije.

Ukrainian mourners beat up an Orthodox priest of the Moscow Patriarchate who refused to pray for a Ukrainian soldier killed in battle and instead began to pray for Putin.pic.twitter.com/5F63moFSkp — Visegrád 24 (@visegrad24) March 31, 2022

07:29 Velika Britanija: Naoružat ćemo Ukrajinu za obranu Odese

Britanski premijer želi naoružati Ukrajinu za obranu Odese. Boris Johnson rekao je ministrima 2. travnja da želi naoružati Ukrajinu protubrodskim projektilima kako bi spriječio rusko bombardiranje i napredovanje na Odesu, javlja Kijev Independent.

⚡️UK Prime Minister wants to arm Ukraine for defense of Odesa. U.K. Prime Minister Boris Johnson told ministers on April 2 he wants to arm Ukraine with anti-ship missiles to prevent Russian bombardment and advancement on Odesa. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 3, 2022

07:20 Eksplozije u Odesi

Više novinara izvještava o seriji eksplozija u južnom lučkom gradu Odesi jutros.

Woken in Odessa by a series of loud explosions, that appear to come from various locations across the city. The air raid warnings are now sounding again, having first gone off at 0430. — Richard Gaisford (@richardgaisford) April 3, 2022

7:00 Nastavlja se izvlačenje civila iz Mariupolja

Međunarodni odbor Crvenog križa priopćio je da se operacija izvlačenja ljudi iz opkoljenoga ukrajinskog grada Mariupolja nastavlja, nekoliko sati nakon što je Rusija optužila tu organizaciju za neuspjeh.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da konvoji u petak i subotu nisu stigli do Mariupolja te je optužilo Crveni križ za “destruktivno djelovanje”, izvijestila je novinska agencija Interfax.

6:20 Kremlj: Pregovori se nastavljaju

Pregovori Rusije s “neprijateljskom” Ukrajinom nisu bili lagani, no najvažnije jest da se nastavljaju, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, a prenijela ruska novinska agencija RIA.

6:00 Zelenski upozorava

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da ruske snage imaju za cilj zauzeti istok i jug zemlje i požalio se da zapadne zemlje nisu Kijevu dale dovoljno proturaketnih sustava.