KAZNILI ŠEFA: Svih 26 radnika istodobno mu dalo otkaz pa je morao zatvoriti restoran

Njujorški restoran Shop silom prilika morao je zatvoriti svoja vrata nakon što su svi radnici dali otkaz u isto vrijeme i to zbog dugotrajnih sporova s vlasnikom. Moto restorana bio je “naporno radite i ostanite skromni”, a vlasnik Kevin Blodgett vodio se ovom parolom tražeći od radnika da dolaze na posao, dok im istovremeno nije isplaćivao plaće.

Svi zaposleni, točnije njih 26, šefu su uručili otkaz istodobno s porukom na ploči koja glasi “Budi bolji!”. Spor je nastao zbog nekoliko pitanja, prije svega zbog plaća. Početkom rujna tvrtka za obradu plaća MyPayrollHR naglo se ugasila pa je banka s kojom je surađivala automatski povukla isplate koje su već bile uplaćene na račune zaposlenika.

Ostavši bez plaća, radnici su htjeli porazgovarati sa šefom, ali on se nikad nije pojavio u restoranu niti komunicirao s osobljem, usprokos tome što živi u stanu odmah iza objekta. Ostavljao je poruku menadžeru Jaredu Bartonu, koji je prenio radnicima, da se jedino mogu žaliti banci. “Stvarno je pokazao nesposobnost da vodi skupinu ljudi”, rekao je njegov menadžer za novinare.

Situacija je postala napeta još u srpnju kad je nekoliko zaposlenika otkrilo da su im smanjene plaće, a posljednji slučaj s neisplatama plaća bila je kap koja je prelila čašu. “Kad imate posla s hrpom ‘milenijalaca’ koji misle da imaju sva ta bogomdana prava, morate ih držati u redu. Jasno sam dao do znanja da mogu dati otkaz ako im se ne sviđa”, pravdao se Blodgett, koji je nakon svega, morao staviti ključ u bravu.

