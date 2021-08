KAOS U KABULSKOJ ZRAČNOJ LUCI, NESTALI ČLANOVI BIVŠE VLADE: Biden se uskoro obraća javnosti, ‘Al-Kaida se sigurno vraća u Afganistan!’

U petak je u blizini aerodroma u Kabulu ustrijeljen njemački civil, javlja BBC, a kaos je u Afganistanu sve veći.

Ranije ovog tjedna na društvenim se mrežama proširila fotografija iz prepunog američkog vojnog zrakoplova koji je napustio Kabul. U njemu su bile najmanje 823 osobe, doznao je CNN od posade aviona. Ispostavilo se da je broj veći od ranije procjene, prema kojoj je tim letom evakuirano 640 osoba.

Kako javlja CNN, američki predsjednik Joe Biden će se danas opet obratiti javnosti. Obraćanje je predviđeno za 19 sati po našem vremenu.

On će se u govoru usredotočiti na evakuaciju Amerikanaca i njihovih obitelji, govorit će o zahtjevima za migrantske vize te o ranjivim Afganistancima. CNN piše da nije jasno hoće li pitanja biti dozvoljena. Osim toga, Bijela kuća još uvijek nema točan broj Amerikanaca koji su ostali u Afganistanu.

Bivši šef američke obavještajne službe James Clapper u razgovoru za CNN je rekao da će se Al-Kaida sigurno vratiti u Afganistan.

“Mislim da je to samo pitanje vremena i to će biti prije nego kasnije jer mislim da će se sada u Afganistan vratiti mnogi teroristi koji su ranije pobjegli odavde”, rekao je Clapper te dodao da će obavještajnoj zajednici biti vrlo teško to nadgledati jer neće imati nikoga na terenu.

This is the scene at the entrance to the compound – really difficult for families with permission to be evacuated to make their way through

We fortunately managed to help connect the family with a v young baby to soldiers / medics pic.twitter.com/h7nlYJUWQS









— Secunder Kermani (@SecKermani) August 20, 2021