KAOS U ENGLESKOJ: Veliki dijelovi zemlje ostali bez struje, u londonskom metrou zavladala panika!

“Što se to događa u Engleskoj i Walesu?”, pitaju se tamošnji mediji.

Naime, tijekom popodnevnih sati u petak su veliki dijelovi zemlje ostali bez struje. Posebno je pogođen London. Nestanak struje zahvatio je semafore i vlakove. U željezničkim uslugama u Londonu zabilježene su odgode i otkazivanja, prenosi Guardian.

Daily Express javlja kako je nestanak struje izazvao kaos u prometu te da vlakovi stoje. Sve to dogodilo se za vrijeme prometne špice.

Chaos on the Victoria Line. The line is down and Vauxhall Station is shut. Power cuts in London pic.twitter.com/FaVc62cm3l

— Turkish Football (@Turkish_Futbol1) 9. kolovoza 2019.