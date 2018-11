KALIFORNIJA I DALJE GORI: Nakon 85 poginulih, danas je napokon stigla prva dobra vijest!

Autor: Hina

Najsmrtonosniji požar u povijesti Kalifornije koji je uništio grad Paradise i ubio najmanje 85 ljudi u nedjelju je potpuno stavljen pod kontrolu, objavile su vatrogasne službe te savezne države.

Broj ljudi koji se i dalje smatraju nestalima nakon požara prozvanog Camp Fire koji je buknuo sjeverno od San Francisca u nedjelju je pao na 249, objavio je ured šerifa okruga Butte. Broj je smanjen s 475 nakon što je dio onih koji su proglašeni nestalima pronađen u skloništima, hotelima ili kod prijatelja kod kojih su odsjeli, otkrili su službenici, dodavši kako mnogi od njih nisu ni znali da su na listi.

Camp Fire je buknuo 8. studenoga i uništio gotovo 14 tisuća domova i 62 tisuća hektara zemlje – područje pet puta veće od San Francisca.

Spasioci za potragu imaju još nekoliko dana suhog vremena, no od utorka navečer do iduće nedjelje se očekuje 5 do 13 centimetara kiše po četvornom metru, što će otežati njihov rad i ponovno je stvorilo zabrinutost oko mogućih poplava i klizišta.

Brian Hurley, meteorolog iz College Parka u saveznoj državi Maryland, upozorava da se očekuju obilne kiše, a da je sva vegetacija spaljena, što je “opasan recept za klizišta”.

Prošli je tjedan na zapaljeno područje već pala kiša pa se pepeo izgorenih kuća pretvorio u tekuće blato, što je otežalo potragu za ostacima poginulih. Šerif okruga Butte upozorio je da mnoge žrtve neće nikad pronađene.

Gradić Paradise bio je popularno odredište za umirovljenike, pa je više od četvrtine od njegovih 27 tisuća stanovnika bilo starije od 65 godina. Većina zasad identificiranih žrtava bili su umirovljenici.

Istražitelji još nisu otkrili uzrok požara.