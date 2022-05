KAKVA SUDBINA ČEKA BRANITELJE AZOVSTALA? Spominje se jedna opcija, no zasad svi još šute o detaljima

Autor: M.P.

Evakuacija ukrajinskih boraca iz njihovog posljednjeg uporišta u Mariupolju vjerojatno označava kraj višemjesečne krvave bitke za grad.

Obrana čeličane Azovstal s vrlo malo hrane i vode, i pod intenzivnim ruskim bombardiranjem, postala je simbol ukrajinskog otpora.

Rečeno je da je stotinama hitno bila potrebna liječnička pomoć, a slike iz unutrašnjosti tvornice prikazuju muškarce sa slomljenim rukama i amputiranim udovima. Njihove su obitelji očajnički molile za dogovor kako bi ih spasili.





Zamjenica ukrajinske ministrice obrane Hanna Maliar rekla je da su 53 ozlijeđena borca ​​prebačena u bolnicu u gradu Novoazovsku koji je pod ruskom kontrolom, dok je još 211 ljudi prevezeno u Olenivku, grad koji kontroliraju separatisti koje podržava Rusija. Svi evakuirani, rekla je, bit će podvrgnuti “proceduri razmjene”.

No, detalji o tome što je dogovoreno ostaju nejasni. Nagađa se da će evakuirani borci biti razmijenjeni za ruske ratne zarobljenike, no to nije službeno potvrđeno. Stotine boraca ostaju u tvornici, a također nije jasno kada će i kako biti evakuirani.

Što se tiče Mariupolja, velik dio grada sada leži u ruševinama. Lokalni dužnosnici kažu da su deseci tisuća ubijeni, a mnoga su njihova tijela još uvijek pod ruševinama uništenih zgrada, navodi BBC.