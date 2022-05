KAKVA SRAMOTA! Izraelska policija tukla ljude na sahrani ubijenoj novinarki. Udarali ih pendrecima, gađali gumenim mecima i bacali zvučne bombe

U petak je izraelska policija intervenirala u Al-Qudsu/Jerusalemu tijekom sahrane palestinske novinarke Al Jazeere Shireen Abu Akleh, koja je ubijena dok je izvještavala o izraelskoj vojnoj raciji na okupiranoj Zapadnoj obali. Policija nije dozvolila da okupljeni tijelo ubijene novinarke ponesu na ramenima te su koristili pendreke, gumene metke i zvučne bombe.

Stotine novinara i aktivista počeli su se okupljati od ranih jutarnjih sati ispred bolnice gdje je bilo tijelo Abu Akleh. Izraelska policija blokirala je puteve te je tako pokušala spriječiti Palestince da dođu do tog područja. Nakon toga policija nije dozvolila okupljenima da tijelo ponesu na ramenima do mjesta ukopa. Dok su Palestinci nosili tijelo ubijene novinarke, izraelska policija, uključujući konjanike, intervenirala je palicama, zvučnim bombama i gumenim mecima. Situacija je u potpunosti izmakla kontroli te je intervenirala i hitna pomoć.

Tijelo Abu Akleh je vraćeno u mrtvačnicu te je nakon nekog vremena uz policijske mjere osiguranja prebačeno u pogrebni automobil.

Izraelska policija postavila je sigurnosni kordon oko vozia i nije dozvolila okupljenima da priđu. Abu Akleh je preminula nakon što je upucana dok je izvještavala o raciji izraelskih snaga u gradu Jeninu.

“The Israeli army is asking people if they are Christian or Muslim. If you’re Muslim you weren’t allowed in.” – @ajimran

Israeli occupation forces are attacking Palestinians during the funeral of killed Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh. pic.twitter.com/Xq3VkeOCqn

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 13, 2022