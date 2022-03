KAKO LOMI SE GORBAČOV DOK O RATU PRIČA! ‘Uvijek je bila jedna stvar koju bi mi svi rekli. Bio sam potresen’

Danas je 91. rođendan Mihaila Sergejeviča Gorbačova, posljednjeg predsjednika SSSR-a, a u tom povodu podsjetimo se kako je najveći demokrat od lidera tadašnjeg Saveza za BBC 2019. govorio o potencijalnom sukobu istočnog i zapadnog bloka, ratu, kao i Vladimiru Putinu.

“Dok god postoje oružja masovnog uništenja, poglavito nuklearno naoružanje, opasnost eskalacije je kolosalna – nebitno o političkim odlukama dvaju država. Pogledajte koliko zlih ljudi danas ima koji idu okolo i raznose stvari; oni mogu dobiti kontrolu nad tim oružjem. A ako se ono upotrijebi, to će izazvati odgovor druge strane. To se ne smije dogoditi. Stoga, sve nacije bi trebale proglasiti uništenje takvog naoružanja – kako bismo spasili sebe i naš planet”, rekao je komentiravši tenzije između Amerike i Rusije.

Spomenuo je i kako se i dalje vide posljednice u Japanu, tj. u Nagasakiju gdje su Amerikanci bacili bombu.

“Zašto su to napravili? Naravno, kao upozorenje svima: ukoliko nas ne budete slušali, baciti ćemo bombu na vas. Tako ja to vidim. Zašto bi inače to učinili? Bojim se da su ljudi koji tako djeluju još uvijek tu, još ih se nismo oslobodili. A kad se takvo nešto desi, naša reakcija je jako emotivna i snažna. U zemlji poput naše, gdje je rat donio takvo uništenje, gdje su milijuni nastradali – mi to osjećamo gotovo kao nitko drugi”, dodao je.

A potom je, govorivši o svojim posjetima Sovjestskim seljacima, gotovo zaplakao nakon što su ga preplavile emocije.

“Kada sam ja postao generalni sekretar Sovjetske Komunističke Partije, putovao sam u gradove i sela kako bih se susreo s ljudima, predstavio se i govorio. Uvijek je bila jedna stvar koju bi mi svi rekli: ‘Mihaile Sergejeviču, koje god probleme da imali, kakve god nestašice hrane, ne brinite – uzgojiti ćemo je, snaći ćemo se. Samo se pobrini da ne bude rata.’ Bio sam potresen. Tako su se ljudi osjećali, tako su propatili od zadnjeg rata”, ističe Gorbačov.

“Samo je friško, ali je svejedno rat. Pogledajte što se događa. Na raznim mjestima imate okršaje, puca se, avioni i brodovi se šalju vamo, tamo i svuda. Moramo, bez krvoprolića, iznaći put van ove situacije koja postoji desetljećima. Tako smo napravili 89. godine. Nije smjelo biti krvi. Nismo to mogli dopustiti, oko pitanja koje je bilo toliko važno za Njemačku, za nas, za Europu, za svijet… Neki ljudi su bili protiv ujedinjena, kao Margaret Thatcher i Francuzi. Ali to je bilo pitanje za Nijemce, oni su to trebali odlučiti.”

“Ali postoje vremena kada se zemlja prebacuje s jedne ere u drugu, kada novi ljudi nisu spremni podnijeti potrebni teret. Naš trenutni predsjednik je naslijedio opći kaos, zaustavio ga i doslovno preuzeo sve probleme na sebe. Medijska izviješća tvrde da narod želi da on ostane i dovrši posao, kojeg ima još mnogo. Ja sam za poštivanje zakona, ali nikad se neću suprotstaviti mišljenju većine naroda”, govorio je 2019. Gorbačov.