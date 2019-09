KAKO JE ŽIVIO RUSKI ŠPIJUN U TEKSASU? Radio za FBI, a pobjegao čim su stigli novinari

Kremlj je priopćio u utorak da je bivši ruski dužnosnik, identificiran u medijskim izvješćima kao špijun CIA-e u Rusiji, radio u ruskoj predsjedničkoj administraciji, ali nije imao izravan pristup predsjedniku Vladimiru Putinu. Američki mediji izvijestili su da je američka obavještajna služba provela operaciju 2017. kako bi izvukla visokorangiranog ruskog dužnosnika i špijuna CIA-e.

Kako su ruski mediji saznali, riječ je o Olegu Smoljenkovu. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbio je navode da je Smoljenkov bio agent, ali je rekao da su američka izvješća u “žanru paklenog šunda”. “Sve je u redu s radom ruske protuobavještajne službe”, kazao je Peskov.

Gradić Staford u SAD-u u kojem živi obitelj Olegu Smoljenkova, a za koga se tvrdi da je američki špijun, obišao je reporter RIA novosti. Kad je stigao do lokacije, primjetio je kako su sve rolete spuštene, a na zvuk zvona se nitko nije odazivao. Interesantno je da su se ispod krova vidjele sigurnosne kamere. Kako saznaju iz razgovora sa susjedima, obitelj Smoljenko je munjevito napustila kuću, nakon što je primjetila da se u njihovoj blizini pojavljuju novinari.

Jedan od susjeda rekao je reporteru: “Da, imao je ruski akcent. Upoznali smo se kada se useljavao. Ne sjećam se kada je to točno bilo, ali znam da je bilo prije 4. srpnja prošle godine, jer smo zajedno puštali vatromet za Dan nezavisnosti”. Prema njegovim riječima, primjetivši njegovu suprugu, on joj je prišao i ponudio da se pridruži ostalim stanovnicima u slavlju, na šta je ona odgovorila: “No English”. Potom je pozvala muža, koji je izašao iz kuće i tada rekao da su se upravo uselili, kao i da su prije toga živeli u Sjevernoj Virginiji.

Susjeda obitelji Smoljenko, Nicol Clemens kazala je kako je ta kuća najveća u tom kvartu, a kako su sadašnji vlasnici peti u nizu od posljednjih 15 godina. Kaže da je sam kraj pomalo čudan jer u njemu stanuju uglavnom bivši pripadnici FBI-a. Ona osobno je, kako tvrdi, bila zaposlena u vojno-obavještajnoj službi. “Ima ovdje i bivših vojnika, uglavnom pripadnika obavještajne službe. Sve je to i logično, jer se u blizini nalazi akademija FBI, kao i baza marinaca“, objašnjava ona i dodaje i da je čudno što se kuća vodi na pravo ime Smoljenkova, ako se zaista ispostavi da je on bio špijun za FBI.

Make believe “spy” Oleg Smolenkov and his wife buy mansion on 78 Partridge Lane in Stafford-Virginia on 5 June 2018. pic.twitter.com/fTKfAi1NLq

— Montana 🕊Agent Applebutt (@_Montana_Bound_) 10 September 2019