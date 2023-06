Priča koja je proteklih dana zaokupila pažnju cijelog svijeta nažalost ima tužan završetak – u ‘katastrofalnoj imploziji’ poginulo je svih pet putnika turističke podmornice Titan, koja je nestala tijekom putovanja do olupine Titanica.

‘Smrt je bila trenutačna, nisu ni znali!’ Mučne analize trenutka implozije podmornice: ‘Zaglaviti u brodu bila bi puno gora opcija’

Potvrdila je to u četvrtak Američka obalna straža na konferenciji za medije, nakon što su tijekom poslijepodneva stigle vijesti da su pronađene krhotine koje pripadaju podmornici.

Poručili su i da se još uvijek ne zna kada i gdje je došlo do implozije. Glavni dijelovi podmornice pronađeni su na morskom dnu, manje od 500 metara od olupine Titanica.

Here’s an example of what the implosion of the Titan submersible would have looked like. Potentially even more violent given the depths of the mission. #Titan #Titanic #OceanGate #implosion #submarine #submarinemissing pic.twitter.com/1hZTjlxOMg

— Messias (@honestfan_1) June 23, 2023