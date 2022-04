KAD JE IMALA 14 GODINA, ZAPELA MU JE ZA OKO! Tajanstvena druga žena zloglasnog Kadirova: Mlada ljepotica prvo mu je plesala, a onda se prometnula u pravu milijunašicu

Budući da nije tajna da Ramzan Kadirov podržava poligamiju koja u njegovoj zemlji i nije tako rijedak slučaj, iako je u tehničkom smislu u suprotnosti sa zakonom Ruske Federacije, čečenski lider i jedan od bliskih suradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina, kako otkriva “Projekt”, partner OCCRP (Projekt za prijavljivanje organiziranog kriminala i korupcije), ima pored službene, i drugu ženu.

Riječ je o mladoj ljepotici Fatimi Kazujevoj, koju je Ramzan prvi put ugledao još 2006. godine kada je imala samo 14 godina i kada je sudjelovala na jednom izboru ljepote, na kojem je osvojila drugo mjesto i zapela Kadirovu za oko.

Kako su isticali ljudi bliski čečenskom vođi, ljubav između Fatime i Kadirova koji sada ima 44 godine, odmah je planula.

Kako je otkrila organizacija Projekt za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, nova Kadirovljeva odabranica vrlo je brzo postala ozbiljna milijunašica, koja u svom vlaništvu ima tri stana u srcu Moskve čija je vrijednost procjenjena na oko pet milijuna dolara.

NEW: Chechnya’s longtime ruler, Ramzan Kadyrov, has often promoted polygamy in the conservative Islamic republic. With @wwwproektmedia, we reveal that he practices what he preaches. Kadyrov has a second wife — and she’s worth millions. 1/https://t.co/SzJiLvkMXA

— Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) April 7, 2021