JOŠ JEDNA ZEMLJA PRIZNALA DONJECK I LUGANSK! Zelenski je bijesan, ali nije usamljen u srdžbi: ‘Zapad balansira na rubu izravnog rata’

Autor: Ivor Kruljac

Koliko je prevrtljiv rat u Ukrajini, najbolje je pokazala srijeda obilježena smirivanjem i pojačanjem diplomatskih napetosti, no na bojišnicama, unatoč smanjenom intenzitetu borbi, nema mira. Dok je Ukrajina jučer najavila kako je protuofenziva na Herson krenula, te u četvrtak ujutro pokrenula raketni napad na ruski okupirani Herson, Rusija nastavlja sa sitnim napredovanjima u Donbasu. Njene vojne snage koje su osvojile Lisičansk u operativnoj pauzi, a granatiranje Donjecka je nezaobilazno. Ipak, ukrajinski guverner Luganska Sergej Hajdaj navodi kako Ukrajina i dalje drži male dijelove Luganska pod svojom kontrolom te su tamo i dalje aktivne borbe. Uz to, proruski separatisti su naveli kako su ruske snage ušle u grad Siversk u Donjecku, a u četvrtak ujutro, Ukrajina je izvijestila o granatiranju južnog grada Mikolajva te neuspješno pokušala raketirati Zmijski otok (ali su bombe pale u more).

Oštru retoriku izložila je u srijedu glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, rekavši kako Rusija nikada nije prijetila nuklearnim oružjem, ali kako su zapadne zemlje i Japan to cijelo vrijeme tako predstavljaju. Rekla je i kako Zapad balansira na rubu izravnog rata dviju nuklearnih sila, što bi sa sobom, neizostavno, dovelo do nuklearnih eskalacija.

Sj. Koreja priznala Donjeck i Lugansk

S druge strane, u srijedu su se u ruskim medijima pojavili navodi i kako je diplomatska agonija oko Kalinjingrada završena s nacrtom sporazuma Europske unije dostavljenim Kremlju, a koji je, navodno, potpuno zadovoljio Moskvu. Međutim glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ubrzo je opovrgnuo te vijesti, ali dodao i kako očekuju određene pomake po pitanju Litvanske blokade prijevoza sankcionirane robe između Rusije i njezine enklave između Poljske i Litve željeznicom kroz teritorij baltičke države koja je članica, kako EU-a, tako i NATO saveza. Ipak, kasnije te večeri, EU je donijela odluku kojom je Litvi naloženo da na svojim željeznicama propusti promet između Rusije i Kalinjingrada, s jedinom iznimkom vojne opreme, koju Rusija svejedno do tamo može prevoziti pomorskim putem. Litvansko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je kako poštuje odluku EU, ali ipak navevši kako je prethodno rješenje bilo bolje.





Nakon što je Rusija, a potom i Sirija priznala neovisnost ukrajinskih separatističkih država, narodne republike Donjeck i Lugansk, isto je učinila i Sjeverna Koreja, što je razbjesnilo Ukrajinu koja je zauzvrat najavila prekid veza s ovom zemljom. Moskva je također ugostila i Min Aung Hlainga, čelnika mjanmarske vojne hunte, za kojega je rusko veleposlanstvo u Mjanmaru reklo kako je došao u privatni posjet s planom prisustvovanja otvaranju tamošnjeg mjanmarskog kulturnog centra. Zanimljivo, posjet je uslijedio nekoliko dana nakon što je američki državni tajnik Antony Blinken najavio vršenje pritiska na Mjanmarski vojni režim, prilikom susreta s demokratskim aktivistima te države koji su pobjegli u susjedni Tajland. Hlaing se, prema pisanju RIA novosti, trebao susresti i sa šefom Roskosmosa, ruske svemirske agencije, te dužnosnicima nuklearne agencije Rosatom.

Važan susret u Istanbulu

Natjecanje Rusije i SAD-a za globalni utjecaj i saveznike u tijeku je i na uvijek turbulentnom Bliskom istoku. Dok je američki predsjednik Joe Biden na turneji Izraelu i Saudijskoj Arabiji, ruski predsjednik Vladimir Putin odlazi u Teheran sastati se s iranskim vodstvom. Ranije se spominjalo kako se Iran sprema Rusiji poslati stotinjak dronova sposobnih nositi naoružanje, ali glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov, naveo je kako dronovi neće biti predmet razgovora. Dok zapadne zemlje Ukrajini šalju moderno naoružanje, tek treba vidjeti što će dogovoriti Moskva i Teheran koji već od ranije imaju tehnološku suradnju.

Vrhunac srijede svakako je bio sastanak ruskog, ukrajinskog i turskog vojnog izaslanstva s UN-ovim dužnosnicima u Istanbulu. Tema je bila deblokada ukrajinskih morskih luka i izvoz žita zbog kojega su skočile cijene hrane te siromašnim zemljama prijeti nestašica. Po svemu sudeći, nekakav pozitivan dogovor je postignut, te je najavljeno potpisivanje sporazuma idućeg tjedna. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je kako Ukrajina čini sve da se dostavi žito, a u srijedu je prijevoz ukrajinskog žita krenuo i preko Podunavlja. Glavni tajnik UN-a, Antonio Guterres, rekao je kako se doista očekuje potpisivanje sporazuma idućeg tjedna, ali je upozorio i kako obje strane moraju pokazati još dobre volje i ustupaka. Hulusi Akar, turski Ministar obrane, naveo je kako Ukrajina i Rusija zajednički kontrolirati provjeru žitaricu u lukama, Turska će pokrivati sigurnost crnomorskih izvoznih ruta, te želi uspostavu koordinacijskog središta u kojemu će uz ove tri zemlje, sudjelovati i UN.