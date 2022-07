JOHNSONOVA VLADA NA KORAK DO KAOSA! Napuštaju ga suradnici: Izgubili smo povjerenje

Britanski ministar zdravstva Sajid Javid podnio je u utorak ostavku, gurnuvši vladu premijera Borisa Johnsona u krizu.

Javid je rekao da je izgubio povjerenje u Johnsonovu sposobnost vladanja u nacionalnom interesu nakon niza skandala, rekavši da “više ne može nastaviti mirne savjesti”.

Rekao je da su mnogi zastupnici i javnost izgubili povjerenje u Johnsonovu sposobnost vladanja u nacionalnom interesu.

“Instinktivno sam timski igrač, ali Britanci također s pravom očekuju poštenje od svoje vlade. Ton koji postavljate kao vođa i vrijednosti koje zastupate odražavaju se na vaše kolege, vašu stranku i na kraju državu. Konzervativci u svom najboljem izdanju smatraju se tvrdoglavim donositeljima odluka vođenim čvrstim vrijednostima. Možda nismo uvijek bili popularni, ali smo bili sposobni djelovati u nacionalnom interesu. Nažalost, u sadašnjim okolnostima javnost zaključuje da sada nismo ni jedno ni drugo. Prošlomjesečno glasovanje o povjerenju pokazalo je da se veliki broj naših kolega slaže. Bio je to trenutak za poniznost, da se saberemo i okrenemo novi smjer. Međutim, sa žaljenjem moram reći da mi je jasno da se ova situacija neće promijeniti pod vašim vodstvom – i stoga ste izgubili i moje povjerenje”, rekao je Javid u pismu Johnsonu.

Ministar financija Rishi Sunak također je u utorak podnio ostavku.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.

I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.

