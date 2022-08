JOHNSON IZNENADA BANUO U KIJEV! U nenajavljenom posjetu razgledao uništene ruske tenkove: ‘Pobijedit ćemo Orke, Mordor će se raspasti’

Britanski premijer Boris Johnson u srijedu je nenajavljeno posjetio Kijev te najavio daljnju vojnu potporu Ukrajini.

“Svima nam je važno što se događa u Ukrajini. Zato sam danas u Kijevu”, objavio je na Twitteru uz fotografiju na kojoj stoji pored Volodimira Zelenskog.

Zelenski je Johnsonu pokazao uništene ruske tenkove koji su izloženi na ulicama Kijeva.

What happens in Ukraine matters to us all.

That is why I am in Kyiv today.

That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.

I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022