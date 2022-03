JOE BIDEN STIŽE U EUROPU! Svi čekaju samo jednu potvrdu, neki od njega to i očekuju: ‘Koliko ja znam, o tome se ne govori’

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden sljedećeg tjedna dolazi u Europu kako bi sudjelovao u nizu hitnih summita.

Glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki objavila je na Twitteru hoće li Biden posjetiti Ukrajinu koja tjednima proživljava agresiju vojske ruskog predsjednika Vladimira Putina.

“Putovanje će biti usredotočeno na nastavak okupljanja svijeta u znak podrške ukrajinskom narodu i protiv invazije predsjednika Putina na Ukrajinu, ali nema planova za putovanje u Ukrajinu”, objavila je Psaki.

Veleposlanica Ujedinjenih naroda Linda Thomas-Greenfield u emisiji CNN-a izrazila je veliku sumnju u mogućnost Bidenova posjeta Ukrajini prilikom dolaska u Europu, kazavši:

“Koliko ja znam, o tome se ne govori”.

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine.

— Jen Psaki (@PressSec) March 20, 2022