Jezivo svjedočanstvo sina srpskog trenera iz Izraela: ‘Užasno je što su napravili trudnici’

Autor: Z.S.

Sukob Izraela i Hamasa se ne smiruje, a svijet je u strahu od eskalacije koja bi se proširila na okolne zemlje. Izraelski košarkaš srpskog porijekla, Dolev Drapić, inače sin srpskog nogometnog trenera Slobodana Drapića, nalazi se u gradu Netanja te se upravo od tamo javio Kuriru, za koji je progovorio o situaciji u Izraelu.

“Тrenutno je situacija takva da su neki dućani i supermarketi otvoreni. Ovdje smo prilično sigurni, jer gađaju bombama blizu grada Netanje, ali ne i sam grad. Ovo je možda najsigurniji grad, ali ljudi ne idu na posao, škole i vrtići ne rade. Moramo biti blizu skloništa, jer kada se oglasi sirena imamo minutu i 30 sekundi da dođemo do skloništa, to je zato što smo poprilično udaljeni od Gaze”, započeo je Drapić.





Jednu stvar nisu predvidjeli

“Moja kuća nema sklonište, tako da kada se sirena oglasi sa ženom i djetetom idem kod mojih roditelja, jer oni imaju sklonište. Sigurnije nam je tamo, ne želimo riskirati. Zapravo, bili smo tamo puno puta. Mi znamo da Hamas obično šalje bombe iz Gaze. Ali, jednu stvar nismo predvidjeli kada su u subotu ujutro oko pola sedam, pripadnici Hamasa ušli u sva sela blizu Gaze i bacali su bombe, tada su se svi morali sakriti u skloništa”, rekao je te je opisao strahote koje su se događale.

Ubijali sve

“Kada su se ljudi sakrili, bilo ih je oko tisuću, oni su ušli unutra i ubijali sve – i djecu i žene. Neke su oteli. Ubijali su djecu ispred njihovih roditelja, trudnoj ženi su isjekli trbuh i izvukli nerođeno dijete iz trbuha. To je užasna stvar. Tada smo shvatili da moramo nešto napraviti povodom toga, jer ono što je teroristička organizacija Hamas uradila, tako nešto nikad nismo vidjeli”, ispričao je Drapić, čiji je brat u ratu od prvog dana.

“U kontaktu sam s bratom, ne često, ali se čujemo. On je tog dana trebao ići na Cipar s prijateljima, ali kada su mu poslali slike i kada je vidio što se događa, sve je otkazao. Dobio je poziv od vojske da ide u bazu, jer su morali ići na jug kako bi zaštitili naše ljude. Kada se čujemo, ne priča puno, jer ne smije reći neke informacije. Svaki put kada se čujemo, samo nam kaže da je on dobro, da je sve u redu, da je na sigurnom, da budemo svi zajedno i da se pazimo, i smiješno je to što nam uvijek kaže da ne brinemo. Kaže i da ćemo mi pobijediti, zaštititi naš narod i našu državu”, kazao je.

‘Izrael će pobijediti’

“Mislim da ćemo pobijediti. Izrael je u specifičnoj situaciji, jer živimo na Bliskom istoku i puno je arapskih država oko nas. Posebno za Izrael je to što smo u ratu svi zajedno. To vam mogu reći i da ljudi koji nisu u vojsci rade brojne stvari kako bi pomogli, spremni smo za ovo. Mi želimo mir, ali ne možemo šutjeti o stvarima koje su nam napravili, ove užasne stvari, tako da moramo zaustaviti ovu terorističku organizaciju Hamas. Cijeli svijet mora znati što su nam uradili. Moramo vratiti otete kojih je oko dvije tisuće. Mi se sami moramo zaštititi, nitko drugi to neće napraviti. Mislim da je tu nešto veliko, mislim da Hamas i Hezbolah rade zajedno s Iranom. Dali su im novac, ali ne novac za što im je potreban u Gazi, Hamas je uzeo novac i kupio bombe, oružje i sve, kako bi ubili židove, a to ne treba tako biti”, smatra Drapić, koji je ispričao i što se dogodilo na festivalu tijekom prvog napada Hamasa.

Dio predstave

“Čula se sirena kada je krenuo napad, ali su svi mislili da je to dio predstave, a onda kada su pokušali pobjeći, Hamas ih je okružio i svatko tko je želio izaći bio je ubijen. Morate razumjeti, tamo je bilo osiguranja, ali Hamas je došao s ručnim raketnim bacačima i puškama, tako da osiguranje ništa nije moglo napraviti. Dva moja prijatelja tamo su ubijena, a njih nekoliko je uspjelo je pobjeći, trčali su bez prestanka tri sata kako bi pobjegli”, ispričao je i nastavio.

Preživjela, a otac ubijen

“Prijatelj kojeg znam je iz Los Angelesa došao sa kćeri na tulum. Ovu priču znam dobro jer je njegova kći bila pogođena u nogu, i on je trčao prema njoj kako bi je zaštitio i u tom trenutku su ga ubili. To je samo jedna od mnogih priča. Ona je preživjela, ali je njen otac ubijen”, rekao je.

“Pino mojih prijatelja iz Srbije iz Novog Sada, me zovu i moju obitelj da dođemo u Srbiju, ali Izrael je moja zemlja, ovdje mi je i obitelj, žena, dijete, roditelji, brat mi je u ratu, tako da, trenutno se osjećam dobro, postoje teški dani, ali se trudimo ići naprijed. Ako sam potreban mojoj državi, ostat ću ovdje jer je ovdje budućnost mog sina i Izraela”, poručio je Drapić.