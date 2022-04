JEZIVA PORUKA NA RAKETI KOJA JE GAĐALA CIVILE NA KOLODVORU: ‘Ovo je poremećeno’, Ukrajinci u šoku kada su pročitali što piše

44. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Australija je Ukrajini poslala prvu pošiljku svojih oklopnih vozila Bushmaster. Države članice EU-a odlučile su o novim sankcijama protiv Rusije, koje uključuju i zabranu uvoza ugljena, drva i votke. Dat će i novih 500 milijuna eura za nabavu oružja Ukrajini. Opća skupština Ujedinjenih naroda izglasala je suspenziju Rusije iz Vijeća za ljudska prava.

14:25 Rusi: Nemamo nikakve veze s napadom na kolodvor

Rusija je demantirala da ima ikakve veze s napadom. Rusko ministarstvo obrane kazalo je da su optužbe da je Rusija napala postaju provokacija i apsolutna neistina. “Sve izjave predstavnika kijevskog nacionalističkog režima o navodnom ‘raketnom napadu’ Rusije 8. travnja na željeznički kolodvor u Kramatorsku su provokacija i apsolutno ne odgovaraju stvarnosti”, piše o priopćenju. “Dana 8. travnja ruske oružane snage nisu izvele niti planirale nikakve topničke paljbe u gradu Kramatorsku. Naglašavamo da taktičke rakete Točka-U, čije su olupine pronađene u blizini željezničke stanice u Kramatorsku i koje su objavili očevici, koriste samo ukrajinske oružane snage”, navode Rusi.

14:23 Najmanje četvero djece među 39 poginulih

Među ubijenima u napadu na željezničku postaju u istočnoj Ukrajini ima i djece. Kako javlja AFP, najmanje četvero djece je među 39 poginulih. No jako je velik broj ozlijeđenih pa se strahuje da će broj mrtvih rasti.

14:15 Ruska središnja banka snizila ključne kamatne stope

Ruska središnja banka neočekivano je danas snizila ključne kamatne stope kako bi poduprla gospodarstvo uzdrmano sankcijama zapadnih zemalja zbog ruske invazije na Ukrajinu.

13:45 Hrvatska šalje Ukrajini žurnu pomoć vrijednu 1.5 milijuna kuna

Kao izraz solidarnosti Hrvatska će, temeljem njezina zahtjeva, Ukrajini uputiti žurnu pomoć u ukupnoj vrijednosti nešto većoj od 1.5 milijuna kuna, odlučila je vlada danas na sjednici. Pomoć će biti upućena iz raspoloživih zaliha i sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Ravnateljstva za robne zalihe, Ministarstva kulture i medija i Ministarstva unutarnjih poslova – Ravnateljstva civilne zaštite. Pomoć će biti upućena iz raspoloživih zaliha i sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Ravnateljstva za robne zalihe, Ministarstva kulture i medija i Ministarstva unutarnjih poslova – Ravnateljstva civilne zaštite.

13:10 Na projektilu kojim je pogođen Kramatorsk pisalo “Za djecu”

Više od 30 ljudi je poginulo, a preko 100 je ranjeno u ruskom raketnom napadu na željezničku postaju u istočnoj Ukrajini u petak dok su se civili pokušavali evakuirati u sigurnije dijelove zemlje, priopćila je državna željeznička tvrtka. Rečeno je da su dvije ruske rakete pogodile postaju u gradu Kramatorsku koja se koristi za evakuaciju civila iz područja koja bombardiraju ruske snage. Novinar The Economista Oliver Carrol na Twitteru je napisao da na projektilu kojim je gađana stanica u Kramatorsku piše “за детей” što bi u prijevodu značilo “za djecu”. “Poremećeno i vjerojatno ukazuje na paralelnu stvarnost koju stvara ruska propaganda”, napisao je Carrol na Twitteru.

12:55 Japan protjerao osam ruskih diplomata

Japan je u petak protjerao osam ruskih diplomata, u rijetkom potezu koji je moriviran ruskim akcijama u Ukrajini, uključujući ubijanje civila.

12:50 Britanija: Sankcije za Putinove kćeri

Britanija je u petak stavila kćeri Vladimira Putina na listu sankcioniranih osoba, slijedeći korake SAD-a u onome što naziva ciljanjem na životni stil osoba u unutrašnjem krugu predsjednika Vladimira Putina. Poslije ruske invazije Ukrajine, Britanija i drugi zapadni saveznici najavili su nekoliko valova sankcija koje ciljaju bogate moskovske elite, ključne industrije i pristup međunarodnom financijskom sustavu. Na novoj britanskoj listi sankcioniranih osoba kojima su zamrznuta sredstva, našle su se Putinove odrasle kćeri Katerina Tihonova i Maria Voroncova te Sergejevna Vinokurova, kći ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova. Sve tri je ranije ovaj tjedan sankcionirao SAD. “Naš paket sankcija bez presedana pogađa elitu i njihove obitelji, dok degradira rusku ekonomiju na razini koju Rusija nije vidjela od pada Sovjetskog Saveza”, rekla je ministrica vanjskih poslova Liz Truss u priopćenju.

12:46 Zelenski: Ovo je zlo koje nema granica

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je napad na željezničku stanicu u Kramatorsku, u kojem je poginulo najmanje 35 ljudi. “Okupatori su Točkom-U pogodili željezničku stanicu Kramatorsk, gdje su tisuće mirnih Ukrajinaca čekale na evakuaciju… Oko 30 ljudi je poginulo, oko 100 je ozlijeđeno. Policija i spasioci su već na terenu. Ruski neljudi ne napuštaju svoje metode. U nedostatku snage i hrabrosti da nam se suprotstave na bojnom polju, cinično uništavaju civilno stanovništvo. Ovo je zlo koje nema granica. A ako se ne kazni, nikad neće prestati”, napisao je.

12:43 Iz Japana protjerali ruske diplomate

Japan je u petak protjerao osam ruskih diplomata, u rijetkom potezu koji je moriviran ruskim akcijama u Ukrajini, uključujući ubijanje civila.

12:40 Njemačka: Tražimo da Putin i Lavrov odgovaraju za zločine pred Haškim sudom

Njemački predsjednik založio se za to da se ruskog predsjednika Vladimira Putina i ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova izvede pred Međunarodni sud u Den Haagu.

12:00 EU i formalno usvojila nove sankcije protiv Rusije

11:30 Guverner: Vrlo su dobro znali gdje gađati i što žele postići

Rusi su postaju pogodili s dvije rakete, a prve snimke s mjesta napada su zastrašujuće – na desetke mrtvih tijela leži među ruksacima i putnim torbama. Vrlo su dobro znali gdje gađati i što žele postići. Htjeli su ubiti što je moguće više civila”, rekao je guverner Donjecka Pavle Kirilenko.

11:20 Poginulo dvoje djece

Tatiana Inatčenko, glasnogovornica regionalne administracije Donjecka, rekla je da je najmanje 27 ljudi, uključujući dvoje djece, ubijeno, a 30 osoba ozlijeđeno u ruskom raketnom napadu na željezničku stanicu u gradu Kramatorsku na istoku Ukrajine. “Ovu informaciju za sada potvrđuju spasioci i policija. Brojke će biti puno veće”, rekla je. “Evakuacije traju od 26. veljače, a Rusi su znali da su tisuće ljudi tamo svaki dan. Vjerujem da su na to računali”, rekao je Ihnatchenko.

10:50 Ukrajinci: Imamo oko 7000 ostavljenih ruskih leševa, Rusi ih ne žele preuzeti

“Ukrajina ima oko 7000 ostavljenih ruskih leševa u mrtvačnicama i hladnjačama u željezničkim vagonima, navodi ukrajinski dužnosnik za Washington Post. Oleksij Arestovič, savjetnik šefa ukrajinske predsjedničke administracije ispričao je da je brojka njegove vlade od 18.600 mrtvih Rusa utemeljena na ukrajinskim izvješćima s bojišta i presretnutim ruskim vojnim komunikacijama. Ukrajina je trećeg dana invazije pokušala vratiti tijela 3000 ruskih pripadnika, rekao je. Kaže da su Rusi odgovorili: “Ne vjerujemo u takve količine. Nemamo ovaj broj. Nismo ih spremni prihvatiti”. Ukrajina je više puta predlagala razmjenu, rekao je Arestovič, ali “oni o tome ne žele razgovarati”.

10:20 Rusi napali kolodvor na istoku Ukrajine

Dva ruska projektila pogodila su željeznički kolodvor u Kramatorsku. Ukrajinske željeznice navode da je više od 30 mrtvih te više od 100 ranjenih u raketnom napadu u regiji Donjeck. Tisuće civila bilo je na kolodvoru kada se dogodio raketni napad. Kolodvor se koristi za evakuaciju civila iz područja koja ruke snage već tjednima bombardiraju.

⚡️ 30+ people were killed, 100+ injured in a rocket attack on Kramatorsk train station, where thousands of residents were waiting on evacuation from the Donetsk region to safer areas. Russia has once again deliberately targeted passenger infrastructure and civilians. #StopRussia pic.twitter.com/395W4Ky4Qs

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) April 8, 2022