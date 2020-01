JEZIV VIDEO: Pojavila se snimka trenutka u kojem se ukrajinski avion razbija u milijardu komadića

Stravičan pad ukrajinskog aviona boing 737 koji se srušio nedaleko od Teherana, nije preživio nitko od 176 putnika.

Iako su mediji objavili nekoliko video zapisa koji su svjedočili obrušavanju aviona, snimka nadzorne kamere koja je bila postavljena neposredno uz mjesto pada, ulovila je detalje pada.

Najprije se vidi brzo približavanje svjetlosti, zatim eksplozija, a potom milijuni krhotina koje lete u svim smjerovima.

#Iran #Ukraine #UkrainianAirlines

Five security sources, three Americans, one European & one Canadian told @Reuters the initial assessment was that the plane had suffered a technical malfunction (evidence of engine overheating) & not a missile hit

Alleged crash CCTV footage 👇 pic.twitter.com/PR30m1lGGi

— d-atis☠️ (@detresfa_) 9. siječnja 2020.