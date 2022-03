JEZIV ODGOVOR PUTINOVA ČOVJEKA: Otkrio u kojem bi slučaju Rusija upotrijebila nuklearno oružje

Rusija će koristiti nuklearno oružje samo ako je ugroženo samo njezino postojanje, citirala je glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova ruska državna novinska agencija.

Glavni glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina priznao je da Rusija još nije postigla nijedan od svojih vojnih ciljeva u Ukrajini i odbio je zanijekati da bi Moskva mogla pribjeći uporabi nuklearnog oružja.

U intervjuu za CNN-ovu novinarku Christiane Amanpour u utorak, Peskov je u više navrata odbio isključiti da bi Rusija mogla pribjeći korištenju nuklearnog oružja protiv onoga što Moskva smatra “egzistencijalnom prijetnjom”.

President Putin has raised the threat of using nuclear weapons – and his spokesperson Dmitry Peskov refused to rule out their use, in an interview with me tonight. pic.twitter.com/uxQqncLGYN

— Christiane Amanpour (@amanpour) March 22, 2022