Jedinstvena predstava: Ledeni komet zelenog repa oduševljava astronome diljem svijeta

Imate li sreće i vedro nebo možda biste u sumrak mogli ugledati predivan komet SWAN, koji na večernjem nebu izgleda poput sjajne zelene zvijezde padalice. No, čak ako ga i ne vidite, nemojte očajavati. Bit će vidljiv još dva tjedna, objavio je zimo.dnevnik.hr.

Punog imena C/2020 F8 SWAN, ovaj je komet prvi put otkriven u travnju ove godine, a 13. svibnja bio je najbliži Zemlji na svojoj putanji. No, kako se približava Suncu, njegova je svjetlost sve jača, pa ga je i lakše uočiti na nebu.

Kako ističu iz Europske svemirske agencija veoma je teško predvidjeti ponašanje kometa kako se on bude približavao Suncu. Postoji šansa i da se raspadne na manje komade i postane gotovo nevidljiv. No, istovremeno se znanstvenici nadaju da će, kako se njegova ledena jezgra bude topila i isparavala, njegov rep biti sve dulji pa će i on biti vidljiviji.

Zaljubljenicima u astronomiju ovo je jedinstvena prilika da promatraju komet SWAN, jer ga njegova trenutna putanja ne dovodi u blizinu Zemlje sljedećih nekoliko tisuća godina.

Iako će komet SWAN najvidljiviji biti s južne Zemljine polutke, mi na sjevernoj strani mogli bismo ga ugledati rano ujutro, tik pred izlazak Sunca na istočnom nebu.

Hello Earthlings! This is me as seen from Alabama! #FollowTheComet! https://t.co/mP9Ufcjn0T

— Comet SWAN (@c2020f8) May 14, 2020