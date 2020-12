JE LI OVO MOGUĆE? Na lutriji izvučena nevjerojatna dobitna kombinacija, sumnja se na prevaru

Bizaran slučaj dogodio se u posljednjem kolu lota u Južnoafričkoj Republici.

Naime, u nacionalnoj lutriji PowerBall izvučeni su brojevi 5,6,7,8 i 9, a dobitan je broj, ako možete pogoditi, bio 10, piše BBC.

Neobičan slijed brojeva izazvao je brojne kontroverze i sumnje da se radi o prevari. Organizatori su objavili da je 20 osoba pogodilo dobitnu kombinaciju te da je svaki osvojio 5,7 milijuna randa, odnosno 370 tisuća američkih dolara.

Slučaj je još zanimljiviji kada se uzme u obzir da su šanse za osvajanje najvećeg zgoditka u ovoj lutriji 1 naprama 42,375,200.

“Čestitke 20 dobitnika PowerBall izvlačenja. Ovi brojevi su možda neočekivani, no vidimo da mnogi igrači odabiru igrati baš ovaj niz”, rekli su organizatori na Twitteru.

Mnogi su korisnici društvenih mreža ovo nazvali prevarom, a pojedinci pozivaju i na istragu koju će provesti Komisija južnoafričke nacionalne lutrije.

Congratulations to 20 new multimillionaires who each won over R5 million on the PowerBall jackpot! 5, 6, 7, 8, 9, 10 🙌 🤑 What will your winning numbers be? Check your tickets now to see if you’re a winner #FestiveYamaMillions pic.twitter.com/7DYpDjTL4R

— #PhandaPushaPlay (@sa_lottery) December 2, 2020