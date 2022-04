JE LI NA POMOLU PRIMIRJE? Orban otkrio: Molio sam Putina, pristao je na pregovore, ali ima neke uvjete

Autor: Dnevno.hr

Danas je 42. dan ruske invazije na Ukrajinu. SAD i EU spremaju se uvesti dodatne sankcije Rusiji zbog optužbi za ratne zločine u ukrajinskom gradu Buča. Washington navodno razmatra mjere usmjerene na dvije Putinove kćeri i najveću rusku banku. SAD također najavljuje da će pojačati vojnu pomoć Ukrajini slanjem 100 milijuna dolara u protutenkovskim raketnim sustavima Javelin. Ova odluka dolazi nakon govora ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog Vijeću sigurnosti UN-a, tijekom kojeg je tvrdio da je ruska vojska počinila ratne zločine te pokazao snimke stradalih civila. Naveo je da su ljudi ubijani na ulicama, bacani u bunare i gnječeni tenkovima. Tijela su u Buči snimljena su 10 dana prije nego što je grad vraćen pod ukrajinsku kontrolu, objavili su britanski obavještajci. Rusija poriče bilo kakve ratne zločine, a njezin veleposlanik u UN-u rekao je da Rusija “mora izrezati maligni tumor nacizma koji izjeda Ukrajinu”.

Ključne događaje pratite na portalu Dnevno.hr

15:10 U četvrtak odluka – hoće li Rusija biti suspendirana iz Vijeća UN-a za ljudska prava

Opća skupština UN-a sutra će glasati o tome hoće li suspendirati Rusiju iz Vijeća UN-a za ljudska prava. Reuters piše da su diplomati rekli da se Sjedinjene Američke Države zalažu za glasanje. Dvotrećinska većina članova Generalne skupštine s pravom glasa u New Yorku može suspendirati zemlju zbog grubog i sustavnog kršenja ljudskih prava. Rusija je trenutno u drugoj godini trogodišnjeg mandata unutar Vijeća za ljudska prava u kojem je 47 članica.

14:50 Orban zamolio Putina da proglasi primirje

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te da ga je zamolio da proglasi primirje u Ukrajini. Na konferenciji za novinare rekao je da je ranije u srijedu pozvao Putina na mirovne pregovore u Mađarskoj, koji će se održati s ukrajinskim i francuskim predsjednikom, kao i njemačkim kancelarkom. Otkrio je da je Putinov odgovor bio pozitivan, ali i da je Putin rekao da će imati ‘neke uvjete’. Otkrio je i da je Mađarska spremna Rusiji plaćati plin u rubljima. “Nemam problema s plaćanjem u rubljima. Ako Rusi to od nas zatraže, plaćat ćemo u rubljima”, rekao je Orban, a na Twitteru objavio njegov glasnogovornik Zoltan Kovacs.

14:44 Ukrajina: 25 žena i djevojaka iz Buče izjavilo da su ih ruski vojnici silovali

Povjerenica ukrajinskog parlamenta za ljudska prava Ljudmila Denisova rekla je da je 25 žena i djevojaka iz Buče izjavilo da su ih ruski vojnici silovali. Naglasila je da je telefonska linija za pomoć primila najmanje 25 prijava o silovanju žena i djevojaka u dobi između 14 i 24 godine koje tvrde da su im to učinili ruski vojnici. Poručila je da Ukrajina ima dokaze o genocidu ukrajinskog naroda i vojnim zločinima, dodajući da je silovanje “novo oružje” ruskih snaga.

14:30 Johnson: Osudio masakr u Buči

Britanski premijer Boris Johnson osudio je masakr u Buči. “Bojim se da kada vidimo ono što se događa u Buči, kada vidimo što je Putin učinio u Ukrajini, da to nije daleko od genocida. Nije ni čudo što ljudi reagiraju na način na koji reagiraju. Ne sumnjam da će međunarodna zajednica, u prvom redu s Velikom Britanijom, ponovno krenuti s uvođenjem više sankcija i više kazni režimu Vladimira Putina”, rekao je Johnson.

14:05 Pala stranica tvrtke Gazprom Neft?

Internetska stranica tvrtke Gazprom Neft, naftne podružnice ruskog energetskog diva, pala je, a Sky News nagađa da se radi o hakerskom napadu.









14:00 500 civila evakuirano iz Mariupolja

Međunarodni odbor Crvenog križa uspješno je evakuirao 500 civila iz Mariupolja koji su uspjeli pobjeći iz grada. Prevezli su ih u Zaporožje u konvoju autobusa i osobnih automobila. “Još tisuće je zarobljeno u Mariupolju i trebaju siguran izlaz, kao i humanitarnu pomoć”, rekao je Pascal Hundt, šef delegacije.

13:45 Merkel poručila da se više ne želi izjašnjavati u vezi ruske invazije na Ukrajinu









Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel ne planira, trenutačno, više se javno izjašnjavati u vezi ruske invazije na Ukrajinu. Merkel je krajem veljače osudila napad Rusije na Ukrajinu nazvavši to agresijom. Iz njenog kabineta je agenciji DPA priopćeno da njeno priopćenje i dalje vrijedi i da nije planirano dalje javno izjašnjavanje.

13:20 Kuleba: Za zaustavljanje Putina bit će potreban embargo na plin te izbacivanje svih ruskih banaka iz Swifta

“Cijenim jačanje 5. paketa sankcija EU- zabrane ruskog ugljena, brodova koji prilaze lukama EU-a i prijevoznika u cestovnom prometu. Ali za zaustavljanje Putina bit će potreban embargo na plin/naftu i izbacivanje svih ruskih banaka iz Swifta. Teška vremena zahtijevaju teške odluke, napisao je u tvitu ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba.

13:00 Hrvatska će poduzeti neke poteze oko ruskih diplomata

Presjednik vlade Andrej Plenković tijeko posjeta Sisačko-moslavačkoj županiji upitan je razmišlja li Hrvatska o tome da krene u diplomatske akcije prema ruskim diplomatima i hoće li poduzeti neke poteze odgovorio je: “Hoće.”

12:55 Peskov: Mi ne želimo ubiti Zelenskog. Želimo samo da se složi s našim uvjetima

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je pretpostavke da ruske vlasti žele ubiti predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. “Ne, to nije istina“, rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje je li ruska strana ima planove ubiti Zelenskog. “On je predsjednik Ukrajine. Mi smo zainteresirani da se on složi s uvjetima Rusije, o kojima ga je detaljno obavijestila ruska delegacija“, rekao je Peskov. Po njegovim riječima, Rusija je zainteresirana da se kroz pregovore “stavi točka na vojnu operaciju”. Savjetnik predsjednika Ukrajine Mihail Podoljak izjavio je da su Zelenskog pokušali ubiti više od deset puta.

12:45 Rusija želi održati diplomatske odnose sa zapadnim zemljama

Rusija želi održati diplomatske odnose sa zapadnim zemljama unatoč protjerivanju ruskih diplomata iz niza zemalja, rekao je Aleksandar Gruško, zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova. Gruško je rekao da Rusija, koja je najavila da će odgovoriti na protjerivanja, razmatra odluke europskih zemalja. “Unatoč tome, naša pozicija ostaje apsolutno ista: zalažemo se da diplomatski kanali ostanu otvoreni”, rekao je. Poručio je da europske zemlje koje ometaju rad ruskih diplomata štete svojim interesima i da se nada da nitko ne planira bilo kakve akcije protiv ruske enklave Kalinjingrad, koja se nalazi između Poljske i Litve na obali Baltika. “Stvarno se nadam da zdrav razum u Europi neće dopustiti da se započnu bilo kakve igre oko Kalinjingrada”, rekao je, a njegovu izjavu prenosi TASS. “Mislim da mnogi razumiju da bi to bilo igranje vatrom”, rekao je, dodavši da Rusija nije “imala kontakt s NATO-om”. “Nema se o čemu razgovarati s NATO-om”, rekao je, izvijestio je TASS

12:08 Rusi optužili Ukrajince za napad na graničare u Kursku

Rusija je optužila Ukrajinu za napad na graničare u Kursku, sjeveroistočno od Sumija. Guverner te regije Roman Starovoit rekao je da su Ukrajinci “pokušali iz minobacača pucati na njihove graničare i da su oni uzvratili vatru”. Ukrajina je rekla da nema informacije o napadu

12:05 Guverner regije: Razmjeri smrti i razaranja u Lugansku mogli biti gori od onih u Mariupolju i Buči

“Ruske snage će vjerojatno pokrenuti sveobuhvatnu ofenzivu u ukrajinskoj istočnoj regiji Luhansk za nekoliko dana’, rekao je guverner regije Serhij Haidai. Rekao je da bi razmjeri smrti i razaranja u Lugansku mogli biti gori od onih u Mariupolju, Buči i Irpinu.

11:40 Razgovorali Vučič i Putin

Razgovarali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ruski predsjednik Vladimir Putin. On je ovom prilikom poželio predsjedniku Vučiću sreću i uspjeh na odgovornoj dužnosti šefa države i napredak Srbije u narednih pet godina, uz uvjerenje da će Srbija i Rusija sačuvati istinski prijateljske odnose. Predsjednik Vučić zahvalio je na čestitkama i rekao da će Republika Srbija nastaviti voditi politiku europskog puta, uz očuvanje svojih iskrenih i tradicionalnih prijateljskih odnosa sa Ruskom Federacijom.

Dvojica predsjednika analizirali su ekonomsku situaciju i bilateralne odnose u sferi energetike i trgovinske razmjene, koja je u 2021. i u prva dva mjeseca 2022.godine zabilježila rast. Predsjednik Vučić je upoznao predsjednika Putina sa teškoćama sa kojima se Srbija suočava prilikom uvoza sirove nafte i izrazio uvjerenje da će rukovodstva Gaspromnjefta i Republike Srbije, kao i partneri iz EU, naći izlaz iz takve situacije. Isto tako su utvrdili da dugogodišnji ugovor za plin, koji je imala Srbija, istječe 31.svibnja te je neophodno u najkraćem vremenskom periodu pokrenuti razgovore o cijeni, količinama i drugim uvjetima. Na kraju, predsjednik Putin je informirao Vučića o događajima u Ukrajini i razlozima kojima se Rusija rukovodila za provođenje, kako je predsjednik Putin rekao, operacije u Ukrajini, a predsjednik Vučić se pozvao na, predsjedniku Putinu već dobro poznate stavove Srbije, i zaključke Savjeta za nacionalnu sigurnost, izrazivši nadu da će se sukob u Ukrajini okončati u najkraćem periodu.

11:00 Papa s ukrajinskom zastavom: Zaustavite ovaj rat! Neka oružje ušuti!

Papa Franjo osudio je u srijedu pokolj u Buči i podigao ukrajinsku zastavu koja mu je poslana iz tog grada. “Nedavne vijesti iz rata u Ukrajini, umjesto da donesu olakšanje i nadu, donijele su nova zlodjela, poput masakra u Buči. Okrutnost koja je sve strašnija, čak i prema civilima, bespomoćnim ženama i djeci. Oni su žrtve čija nevina krv vapi do neba i preklinje: ‘Zaustavite ovaj rat! Neka oružje ušuti! Zaustavite sijanje smrti i razaranja'”, rekao je. “Jučer su mi, upravo iz Buče, donijeli ovu zastavu”, rekao je, razmotao je i podigao pred nekoliko tisuća vjernika, što je izazvalo pljesak. Zastava je potamnjela i umrljana i imala je natpis na sebi. “Dolazi iz rata, upravo iz tog mučeničkog grada, Buče”, rekao je prije nego što je zamolio grupu djece ratnih izbjeglica koja su u utorak stigla iz Ukrajine da mu priđu. “Ova djeca morala su pobjeći kako bi stigla u sigurnu zemlju. Ovo je plod rata. Nemojmo ih zaboraviti i ne zaboravimo ukrajinski narod”, rekao je prije nego što je svakom djetetu darovao čokoladno uskršnje jaje.

10:54 Raketiranja u blizni Lavova

Maksim Kozitski, čelnik regionalne vojne uprave Lavova objavio je kako je ukrajinska protuzračna obrana oborila dvije neprijateljske krstareće rakete iznad Radehiva u blizini Lavova. “Olupina je pala na periferiju grada, što je rezultiralo eksplozijama na nekorištenoj civilnoj infrastrukturi. Uslijedio je požar koji je odmah ugašen, nema prijavljenih žrtava”, dodao je.

10:40 Ukrajina: Rusi se pregrupiraju i pripremaju za novu ofenzivu u području Donbasa

Ukrajina kaže da se ruski vojnici pregrupiraju i pripremaju za novu ofenzivu u području Donbasa u kojem se nalazi Luhansk. “Izvući ćemo sve ako nam Rusi dopuste da dođemo do mjesta okupljanja (za evakuaciju). Zato što, kao što vidite, oni ne poštuju uvijek primirje”, napisao je guverner Luhanska Serhij Hajdaj na Telegramu. “Apeliram na sve stanovnike regije Luhansk: evakuirajte se dok je sigurno dok postoje autobusi i vlakovi – iskoristite ovu priliku”. Hajdaj je rekao da su željezničke veze u regiji Doneck oštećene ovog tjedna i da je trebalo nekoliko sati da se poprave. “To je još jedno zvono za uzbunu”, rekao je.

10:35 Najmanje 167 djece je ubijeno u Ukrajini

Najmanje 167 djece je ubijeno u Ukrajini i 279 ranjeno u ruskoj invaziji. Oko 927 škola oštećeno je u granatiranju i bombardiranju, poručio je jutros ured ukrajinskog glavnog tužitelja.

10:30 Medved: Borit ćemo se na sudovima diljem svijeta

Moskva će se boriti protiv pokušaja zapljene ruske imovine u inozemstvu na sudovima diljem svijeta, rekao je bivši predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev. Dodao je da njihovi protivnici bi trebali razumjeti da će se suočiti s velikim brojem slučajeva na sudovima. “I to na nacionalnim sudovima Sjedinjenih Država i Europe kao i na međunarodnim sudovima, poručio je Medvedev.

09:50 Chanel prestao je prodavati svoje proizvode onima koji ih planiraju odnijeti u Rusiju

Francuski modni div Chanel prestao je prodavati svoje luksuzne proizvode onima koji ih planiraju odnijeti u Rusiju, PIŠE BBC. Chanel je već zatvorio sve trgovine u toj zemlji. Ruske vlasti i neke mušterije optužili su ih za rusofobiju te prijete da će bojkotirati brend. U Chanelu tvrde da se samo prilagođavaju sankcijama EU-a koje brane prodaju luksuznih (skupljih od 300 eura) stvari Rusiji.

09:35 Dogovoreno ukupno jedanaest humanitarnih koridora

Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk rekla je da je dogovoreno ukupno jedanaest humanitarnih koridora za srijedu, javlja Reuters. No, oni koji žele napustiti Mariupolj morat će koristiti vlastita vozila.

09:05 Mađarska pozvala ukrajinskog veleposlanika zbog izjava

Ministarstvo vanjskih poslova Mađarske pozvalo je ukrajinskog veleposlanika zbog, kako kažu, njegovih uvredljivih izjava o stajalištu Mađarske u vezi s ratom, rekao je ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto. Reuters citira izjavu u kojoj se kaže “Vrijeme je da ukrajinski čelnici prestanu s uvredama upućenim Mađarskoj i priznaju volju mađarskog naroda.”

Proteklog je vikenda Viktor Orbán pobijedio je na izborima u Mađarskoj, a zatim je uključio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na popis neprijatelja za koje je rekao da ih je “nadjačap”. Orbán je odbacio Zelenskog kao “glumca koji koristi i radi sa znanjem koje je stekao” i rekao da se neće povinovati nikakvim zahtjevima koji bi doveli do toga da “naši sinovi ginu u tuđem ratu” i “propasti” mađarskog gospodarstva. Zelenski nije pozvao zapadne snage da uđu u kopneni rat. No, on je na Orbánove riječi odgovorio sugerirajući da će mađarski čelnik morati birati između Moskve i “onog svijeta”, te da se mađarski čelnik boji ruskog utjecaja.

09:00 Wall Street Journal: Sankcije EU usmjerene na kćeri Vladimira Putina

Wall Street Journal prenosi izvješće da će nova tranša sankcija Europske unije biti usmjerena na kćeri ruskog predsjednika Vladimira Putina. Europska unija predložila je sankcioniranje dviju kćeri predsjednika Vladimira Putina, prema diplomatima upoznatim s planom, što bi bio korak koji bi dodao članove najbliže obitelji ruskog čelnika na rastući popis pojedinaca sankcioniranih kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. Putin ne govori javno o svojoj obitelji. Sa svojom bivšom suprugom Ljudmilom Putinom, prema Kremlju, ima dvije kćeri. Nije poznato ima li Putin drugu djecu, a nije se moglo saznati ni jesu li kćeri koje su bile na meti sankcija EU one koje je javno priznao.

08:30 Zelenski pozvao na sankcije koje odgovaraju težini ruskih ratnih zločina

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na daljnje sankcije protiv Rusije koje bi odgovarale težini njezinih vojnih “ratnih zločina” u Buči, gdje su pronađena trupla civila nakon povlačenja ruskih snaga. Zelenski je u video poruci u utorak navečer rekao da ukrajinske snage drže većinu područja koje Rusija pokuša osvojiti.

Rekao je da je situacija najteža na istoku zemlje, u Donbasu i Harkivu. Rusija šalje nove snage za novu ofenzivu u Ukrajini, rekao je. “Znamo za pokušaje ruskog vodstva da mobilizira nove idiote među kadetima u vojnim školama, ljude s borbenim iskustvom i ročnike kako bi ih poslali u krvoproliće u još jednoj ofenzivi”, rekao je.

Ruske snage su “vjerojatno počinile zločine” i u drugim dijelovima Ukrajine, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki. “Ono što smo predvidjeli nažalost se dogodilo i vidjeli smo možda samo vrh ledenog brijega”, rekla je Psaki .

Slike koje su se pojavile iz Buče, predgrađa ukrajinskog glavnog grada Kijeva, izazvale su užas diljem svijeta. Stotine trupla civila otkriveno je tijekom vikenda nakon što su se ruske snage povukle. Neki su ležali na ulici vezanih ruku. Ranije je Zelenski rekao Vijeću sigurnosti UN-a da zločini počinjeni nad civilima u Buči nisu izolirani incident.

Ruski veleposlanik pri UN-u Vasilij Nebenzja, koji je optužbe protiv ruske vojske nazvao “neutemeljenima, rekao je da ih “nije potvrdio nijedan očevidac”. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je da se ne sabotiraju mirovni pregovori Moskve i Kijeva. Rusija se neće upuštati u “igru mačke i miša” kao što je to činila prethodnih godina s mirovnim planom za istočnu Ukrajinu, rekao je Lavrov u videu koji je distribuiralo ministarstvo. Ujedinjeni narodi dokumentirali su smrt 1480 civila u Ukrajini od ruske invazije 24. veljače.

08:00 New York Times: Snimka pokazuje ubojstvo biciklista u Buči

Videosnimka pokazuje biciklista civila kojeg ubijaju ruski vojnici u Buči, objavio je New York Times u utorak. To je snimljeno u Buči za vrijeme ruske okupacije tog kijevskog predgrađa, piše list. Zračna snimka pokazuje čovjeka na biciklu koji vozi niz ulicu. Zatim silazi kako bi oko ugla hodao uz bicikl. U njegovu smjeru ispaljeno je nekoliko rafala iz oklopnih vozila. Nakon toga se na mjestu događaja vidi prašina i dim. Snimku nastalu potkraj veljače snimila je ukrajinska vojska a neovisno ju je provjerio New York Times. Čovjekovo tijelo pronađeno je na istom mjestu nakon što su se ruske snage povukle s tog područja. List je objavio satelitske snimke u ponedjeljak na kojima se vidi da su na ulici u Buči ležala tijela nekoliko ljudi već sredinom ožujka, prije nego što su se povukle ruske snage. Uzrok njihove smrti ne može se utvrditi po tim snimkama. Snimke tijela otkrivene u Buči izazvale su bijes međunarodne javnosti. Ukrajinska i američka vlada okrivljuju ruske snage za mnogo ubijenih u Buči. Moskva to opovrgava te kaže da su optužbe protiv ruske vojske neutemeljene.

07:30 Ukrajinska vojska: Iz kijevskog predgrađa Hostomela nestalo 400 ljudi

Oko 400 stanovnika kijevskog predgrađa Hostomela nestalo je tijekom 35 dana ruske okupacije, rekao je čelnik ukrajinske lokalne vojne uprave. Taras Dumenko rekao je kako vlasti trenutno pregledavaju podrume na tom području, u izjavi lokalnoj radio postaji koju je prenijela Ukrajinska Pravda kasno u utorak. Mužu i sinu lokalne liječnice, koji su odvedeni prije 12 dana nema ni traga, a također se ne mogu pronaći ni tijela nekih ljudi za koje se zna da su ubijeni, rekao je. Nekoliko stanovnika Hostomela pronađeno je u Buči, drugom predgrađu Kijeva. Otkriće trupla civila u Buči izazvalo je bijes međunarodne zajednice tijekom vikenda. Hostomel je sjeverozapadno od glavnog grada Kijeva i blizu je zračne luke. Oko tog predgrađa vodile su se snažne borbe od početka ruske invazije u veljači. Većina od njegovih 16.000 stanovnika pobjegla je. Prije nekoliko dana ukrajinske snage preuzele su kontrolu nad Hostomelom, zajedno s ostalim kijevskim predgrađima Bučom i Irpinom.

07:25 Ministarstvo obrane Velike Britanije: Pogoršanje humanitarne situacije u Mariupolju

Teške borbe i ruski zračni napadi nastavljeni su na lučki grad Mariupolj, prema najnovijim obavještajnim podacima britanskog Ministarstva obrane. Britanska obavještajna služba priopćila je da se humanitarna situacija u gradu “pogoršava”. “Većina od 160.000 stanovnika grada nema svjetlo, komunikaciju, lijekove, grijanje ili vodu. Rusi su spriječili humanitarni pristup, kako bi izvršili pritisak na branitelje da se predaju”, stoji u najnovijem priopćenju. Mariupolj je od početka ožujka u okruženju ruskih snaga. Ukrajinska vojska priopćila je ranije danas da su njezine snage odbijale napade na grad više od 40 dana. Prošlog tjedna Međunarodni odbor Crvenog križa rekao je da je bio prisiljen odgoditi pokušaj evakuacije civila iz opkoljenog grada nakon što su uvjeti onemogućili nastavak. Život civila u Mariupolju je sumoran. Beskrajna bombardiranja izazvala su široka razaranja, a gradski zamjenik gradonačelnika kaže da ljudi umiru od gladi i dehidracije. Ruske snage napreduju dalje u središte grada, ali ukrajinske snage još uvijek kontroliraju neka područja.

07:20 SAD i EU će udariti Rusiju novim sankcijama

Sjedinjene Države i njihovi saveznici spremaju se uvesti nove sankcije Moskvi zbog ubojstava civila u Ukrajini dok zapad pokušava osakatiti ekonomiju i ratne napore Vladimira Putina. Zapadne sankcije Rusiji zbog njezine gotovo šestotjedne invazije na susjeda dobile su ovaj tjedan novi poticaj nakon što su tijela civila upucanih iz neposredne blizine otkrivena u gradu Buča, nakon povlačenja ruskih snaga. Bijela kuća je priopćila da su sankcije koje će biti objavljene u srijedu djelomično odgovor na Buču. Mjere, koordinirane između Washingtona, gospodarstava G7 i Europske unije, ciljat će na ruske banke i dužnosnike te zabraniti nova ulaganja u Rusiju. “Cilj je natjerati ih da naprave izbor”, rekla je tiskovna tajnica Bijele kuće Jen Psaki. “Najveći dio našeg cilja ovdje je iscrpiti resurse koje Putin ima da nastavi svoj rat protiv Ukrajine.”

07:10 Ministar obrane branio američku reakciju na situaciju u Ukrajini u burnoj raspravi

Američki ministar obrane Lloyd Austin branio je američku reakciju na rat u Ukrajini u burnoj raspravi s republikanskim zastupnikom u Kongresu koji je Pentagon optužio da je precijenio ruske vojne sposobnosti. “Je li vam palo na pamet da Rusija nije pregazila Ukrajinu zbog onoga što smo mi učinili? I zbog onoga što su učinili naši saveznici? Jeste li ikad razmislili o tome”, pitao je Austin retorički zastupnika Matta Gaetza na Odboru za oružane snage Zastupničkog doma. Austin i ostali američki dužnosnici kažu da je američka potpora ukrajinskim snagama, uz ukrajinsku snažnu volju da se suprotstavi, pomrsila planove Rusije da ostvari brzu pobjedu u ratu koji je sada ušao u šesti tjedan. General Mike Milley, predsjednik Združenog stožera, rekao je da bi sukob u Ukrajini mogao trajati godinama. “Mislim da je riječ o sukobu koji će trajati i mislim da će trajati godinama”, rekao je Milley pred istim Odborom. Dodao je da će “NATO, SAD, Ukrajina i ostali saveznici i partneri koji pružaju podršku Ukrajini u tome sudjelovati još prilično dugo”. U istočnoj Ukrajini separatisti se uz potporu Rusije bore od 2014. godine, a u sukobu je poginulo oko 15.000 ljudi.

07:00 Washington najavio još 100 milijuna dolara pomoći za Ukrajinu

Sjedinjene Države najavile su da će debolokirati dodatnu pomoć za Ukrajinu u iznosu od 100 milijuna dolara, kako bi se ta zemlja mogla suprotstaviti ruskoj invaziji. Ukrajini je “hitno potrebno još protutenkovskih sustava Javelin, kojima su SAD opskrbile Ukrajinu i koji se uspješno koriste u obrani te zemlje”, priopćio je glasnogovornik Pentagona John Kirby. “Svijet je bio šokiran i zgrožen strahotama koje su počinili pripadnici ruskih snaga u Buči i cijeloj Ukrajini”, stoji u priopćenju američkoga državnog tajnika Antonyja Blinkena. Nakon povlačenja ruskih vojnika u ukrajinskom gradu Buči otkriveni su deseci trupala. “Sjedinjene Države i naši saveznici i partneri odlučno podupiru suverenost i teritorijalni integritet Ukrajine”, dodao je. Šef američke diplomacije potvrdio je da je s tom dodatnom pomoći Ukrajini od početka ruske invazije 24. veljače dodijeljeno ukupno 1,7 milijardi dolara američke pomoći za obranu.