JE LI BACANJE ATOMSKE BOMBE BILO OPRAVDANO? Američki ‘Mali dječak’ i nuklearni holokaust

Posljedice i utjecaj na japansku naciju vidljiv je i danas. Jedni će reći da se suzbio imperijalistički duh Japana dok će drugi istaknuti čin bez presedana u novijoj povijesti.

‘Gigantski glasnik smrti’

Harry S. Truman odobrio je atomski napad na Japan kao svojevrsnu odmazdu za Pearl Harbor, iako je javni argument bio okončavanje Drugog svjetskog rata. Japan je nakon kapitulacije Njemačke i Italije unatoč uništenom teritoriju odlučio nastaviti imperijalističku politiku bez možebitnog prekida sukoba na vidiku. SAD je u Bitci za Okinawu izgubio preko 12.000 vojnika, a brojke su bile još veće ako promatramo područje cijelog Pacifika. Raspravljalo se o invaziji na Japan i lomila su se koplja oko dugoročne isplativosti takve strategije. Pretpostavljalo se da će ponosni Japan do zadnje kapi krvi braniti svoj teritorij i da bi takav proces potrajao mjesecima, ako i godinama. Uz velike ljudske žrtve na obje strane, potpuno uništen Japan i okolne zemlje, te čitavu silu mogućih ekstremnih rješenja japanske vojne mašinerije.

Pustinja New Mexico s druge je strane pružila nenadanu novu opciju. 16. srpnja 1945. ‘gigantski glasnik smrti, oblak koji pretvara u pepeo’ iz indijske Mahabharate vinuo se i energičnim bljeskom poput gljive obasjao je stotine kilometara praznog prostora, a za prizor bio je zaslužan ‘uništavač svjetova’ Robert Oppenheimer. Nekome se stezalo grlo u sveobuhvatnoj scenografiji, a nekome se iznad glave upalila lampica. Truman je na asistenciju savjetnika nakon samo dva tjedna bombu odlučio upotrijebiti na ‘civilnim ciljevima’. General Carl Spaatz poslužio je kao alibi osoba za odabir ciljeva, a danas se iz velikog broja transkripta može vidjeti kako su mnogi političari molili Trumana da bomba kao znak upozorenja padne na nenaseljeno područje. Prevladavala je skupina koja je željela vidjeti potpunu moć atomske bombe.

‘Mali dječak’ i ‘Debeljko’ uništili duh japanskog imperijalizma

Prvotni ciljevi bili su Kokura (industrija municije), Kyoto (industrijsko središte), Yokohama (proizvodnja aviona, elektronike i nafte) i Niigata (prerada vojnih ruda), a najbizarnija ideja bila je bacanje bombe na kraljevsku palaču. Koja se sasvim slučajno nalazi u centru Tokyja. Odabir je pao na Hiroshimu, sjedište japanske vojske. Grad veličine Splita je bio mjesto stožera Hata Shunrokua, no isto tako je i civilna lokacija. I do tog dana znakovito nije bio bombardiran. ‘Little Boy’ (‘Mali dječak’) spravljen je 31. srpnja, i ta je uranska ‘mrcina’ teška četiri tone i duga tri metra poletjela s pacifičkog otoka Tinian u 2:45 ujutro unutar bombardera zvanog ‘Enola Gay’. Nakon četiri sata leta u pratnji dvaju B-29 aviona ulazi u japanski zračni prostor, a domicilna zračna obrana čini katastrofalnu tehničku pogrešku – pod opaskom da je riječ samo o izviđačkoj letjelici (zbog visine leta), prekidaju uzbunu.

U 8:15 na visini od 9.450 metara avion ispušta zlokobni teret koji u tišini leti do visine od 580 metara. Eksplozija je odjeknula stotinama kilometara, a gljiva uz prateći vatreni vihor na mjestu ubija preko 78.000 ljudi uz temperaturu od 5000 stupnjeva. Udarni val ruši sve pred sobom pri brzini od 800 km/h i dvanaest kvadratnih kilometara ostaje poput pustinje. Atomska gljiva uspela se petnaest kilometara u vis, vidljiva u daljini pd 560 kilometara. Manhattan projekt tog je dana nepovratno utjecao na duh jedne civilizacije i utjerao strah u kosti komunističkoj vrhuški. Japan je krenuo u kapitulaciju, no SAD nije želio čekati. Tri dana kasnije ‘Bockscar’ kreće prema Kokuri no zbog lošeg vremena preusmjeren je prema Nagasakiju i tvornici ‘Mitsubishi’. Atomska bomba ‘Fat Man’ metu promašuje za dva kilometra. 22.000 ljudi umire na mjestu, spaljeno i užareno. Od konsekvenci zračenja u oba grada s vremenom umire 110.000 ljudi. SAD s osmijehom završava rat i od tada više ništa nije isto. To je bio prvi i zadnji puta da je netko atomskom bombom pogodio civilne ciljeve. Genocid koji će zauvijek ostati upisan kao opomena za buduće generacije.