Japan: Potraga za nestalima nakon blatne bujice otežana zbog kiše

Potraga za 20 nestalih nakon smrtonosne blatne bujice u Japanu nastavila se u nedjelju nakon što su neprestane kiše zakomplicirale napore stotine spasilaca.

Dosad je 10 osoba spašeno iz domova zarobljenih u blatu, objavila je javna televizija NHK. Procjenjuje se da je na mjestu događaja oko 1000 spasilaca, uključujući pripadnike vojske.

No morali su privremeno obustaviti potragu zbog kiše.

Obilne kiše uzrokovale su u subotu masivni blatni odron u prefekturi Shizuoki jugozapadno od Tokija.

Najmanje dvije žene poginule su u nesreći u obalnom gradu Atamiju, poznatom po vrućim kupkama, izvijestili su lokalni mediji.

