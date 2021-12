‘JA SAM DUŠA SVAKE ZABAVE’ Policajka koja je plesala u krilu nadređenom, svima se ispirčala, a posebnu ispriku posvetila njegovoj supruzi

Autor: Dnevno

Nakon što je u javnost iscurila snimka na kojoj na božićnoj zabavi u New Yorku senzualno pleše u krilu svom nadređenom, poručniku Nicku McGarryju, Vera Mekuli (26) javno se ispričala svima koje je povrijedila.

Posebnu ispriku posvetila je poručnikovoj supruzi: “Nadam se da ovo nije naštetilo vašem braku. Nije trebalo biti ovako, nisam imala pojma da je u braku”, ispričala je mlada policajka.

Naglasila je kako je to trebala biti samo zabava, da se malo nasmiju i odruže. “No svjesna sam da sam potpuno uništila njegovu karijera, da on izgleda kao loš čovjek i zaista mi je žao”, naglasila je Mekuli.Nju njujorška policija neće sankcionirati. No, poručnik McGarry dobio je premještaj.

“Ja sam inače duša svake zabave, bilo je već kasno i kolege su me nagovarale da nekome plešem u krilu. Zgrabila sam poručnika za ruku, posjela ga i zaplesala. To je sve. Da je nešto slično napravio muškarac, to se ne bi ni snimalo, biti bi iscurilo i postalo viralno”, ispričala je.