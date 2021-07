IZVEDITE GA PRED LICE PRAVDE! Grčka javnost zgrožena ubojstvom popularnog Kostisa: Policija intenzivno traga za njegovim krvnikom

Grčka javnost je zgrožena, a policija traga za ubojicom Kostisa. Kostis je mužjak sredozemne medvjedice, prenosi Jutarnji list.

On je postao simbol otoka, a ime je dobio po ribaru koji ga je spasio nakon oluje.

Dobrotvorna organizacija koja brine o sredozemnim medvjedicama u Grčkoj misli da je životinja ubijena harpunom. Sredozemne medvjedice zaštićene su grčkim zakonom.

“Kostis je ‘ubijen iz neposredne blizine harpunom koji je vjerojatno došao iz čamca”, rekao je glasnogovornik dobrotvorne organizacije MOm, Dimitris Tsiakalos, za BBC.

Organizacija je pozvala sve koji imaju informacije da se jave policiji kako bi ubojica mogao biti pronađen. Nakon što je spašen, mladi mužjak sredozemne medvjedice Kostis je pušten u Nacionalni morski park Alonissos i Sjeverne Sporade. Javnost je zgrožena ovim slučajem te traži da se ubojica izvede pred lice pravde.

Kostis the baby Mediterranean monk seal is one of the most endangered marine mammals on the planet. #BluePlanetLive pic.twitter.com/6urwitTYiZ

— BBC iPlayer (@BBCiPlayer) March 27, 2019