‘IZRAVNA PROVOKACIJA!’ Rusi ljuti zbog oružja koje SAD šalje Ukrajini. Danci prelomili: Pridružujemo se europskoj obrani

Rusija je rekla da su ukrajinski zahtjevi Zapadu za opskrbom naprednih raketnih bacača “izravna provokacija” nakon što su se SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo složile Kijevu pružiti raketne sustave koji će mu omogućiti da pogodi udaljene ciljeve. NATO ne predviđa nikakvu rusku osvetu na potez SAD-a za isporuku modernog oružja Ukrajini, rekao je glavni tajnik Jens Stoltenberg za CNN. Šef regionalne vojne uprave Luganska rekao je da se ulične borbe nastavljaju u Severodonjecku, ali ruske snage sada zauzimaju oko 80% ključnog istočnog grada. Ruski projektili pogodili su željeznicu u zapadnoj Ukrajini, u blizini granice sa Slovačkom, prema ukrajinskim dužnosnicima.

Velika većina Danaca, gotovo 67 posto, glasala je u srijedu za sudjelovanje u obrambenoj politici Europske unije, pokazuju gotovo potpuni rezultati referenduma održanog u srijedu, prenosi agencija France Presse.

Događaje u Ukrajini pratite na Dnevno.hr

08:00 Institut za rat objavio nove karte i analizu: “Raste bijes u Rusiji”

Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini. “Ruski vojni blogeri izražavaju sve veću zabrinutost i bijes zbog ukrajinske protuofenzive u područjima koja su ruske snage odbacile kao prioritet i koncentrirale se na Severodonjeck.

Proruski Telegram kanal “Dmitriyev” (preko 100.000 sljedbenika) izvijestio je da su ukrajinske snage u potpunosti sposobne nanijeti “bolne udarce” ruskim snagama u Hersonskoj, Harkivskoj i Zaporiškoj oblasti zbog nedostatka adekvatne ruske obrambene snage u tim područjima”, piše Institut.

The Ukrainian counteroffensive in #Kherson Oblast has gotten the attention of Russian forces in the area. The Russians are now scrambling to secure the vital ground line of communication (GLOC) the Ukrainians have threatened.

New w/ @criticalthreats: https://t.co/7CkH3SCBdL pic.twitter.com/zQUG7rh2nm

— ISW (@TheStudyofWar) June 1, 2022