Izrael pokazuje sav gnjev, Gaza pred ponorom: Iz Hamasa poručuju, ‘spremni smo’

Izraelska vojska kaže da će izvršiti daljnje kopnene napade na Gazu kako bi se pripremila za sljedeće faze rata protiv Hamasa. Pritisak raste na međunarodnu zajednicu da uvjeri Izrael da dopusti očajnički potrebnu pomoć u Gazi, gdje se humanitarna kriza produbljuje dok izraelske snage izvode svakodnevne zračne napade. UN i nekoliko zemalja u regiji pozvali su na trenutni prekid vatre, dok druge, uključujući EU, zagovaraju “humanitarnu stanku” u borbama.

Glavna agencija UN-a, koja pomaže Palestincima, rekla je da su njezine operacije paralizirane u obalnoj enklavi zbog nedostatka goriva jer Izrael nastavlja blokadu i inzistira na tome da zalihe postoje, ali da ih kontrolira Hamas. U međuvremenu, obitelji talaca koje Hamas drži u Gazi upozorile su izraelsku vladu da im je “nestalo strpljenja” i pozvale vlasti da hitno djeluju.

Iranski ministar vanjskih poslova Hosein Amirabdolahian upozorio je Ujedinjene narode da ako izraelska odmazda protiv palestinskih militanata Hamasa u Pojasu Gaze ne stane, ni Sjedinjene Države “neće biti pošteđene te vatre”.

22:30 Obrana spremna?

Hamas tvrdi da je spreman za izraelsku kopnenu invaziju na Gazu, nakon što je IDF najavio da će pojačati svoje kopnene operacije na palestinskom teritoriju.

AFP je izvijestio da je Ezzat al-Rishaq, viši član političkog ureda Hamasa, objavio na Telegramu:

“Ako Netanyahu večeras odluči ući u Gazu, otpor je spreman”, objavio je na Telegramu Ezzat al-Rishaq, visoki član političkog ureda Hamasa, prenosi AFP.

U odvojenom priopćenju Hamas je rekao da prekid interneta i mobilne mreže u Gazi signalizira “namjeru Izraela da počini nove masakre i genocide daleko od očiju tiska i svijeta”, izvijestio je NBC.

22:00 ‘Hamas će večeras osjetiti gnjev Izraela’

Hamas će večeras osjetiti gnjev Izraela, rekao je savjetnik Benjamina Netanyahua.

Govoreći za MSNBC, Mark Regev je rekao da će militantna skupina platiti za svoje zločine protiv čovječnosti.

21:15 Hamas se osvećuje?

Hamasovo vojno krilo, brigade Al Qassam, kažu da su južni izraelski gradovi Sderot i Ashdod intenzivno gađani projektilima.

Tvrde da također ispaljuju rakete na grad Ashkelon.

Dopisnici BBC-ja u Ashkelonu i Sderotu potvrdili su da su se večeras oglasile sirene za zračnu uzbunu.

Inače, rakete su pogodile Ashkelon ranije danas, a da ih nije presreo izraelski raketni obrambeni sustav Iron Dome.

20:45 Sve je gore

Velika međunarodna dobrotvorna organizacija priopćila je da je izgubila svaki kontakt sa svojim osobljem u Gazi nakon što je regija pretrpjela prekid komunikacija.

ActionAid je rekao da je ozbiljno zabrinut za sigurnost svojih kolega u blokiranoj palestinskoj enklavi i pozvao na ponovno uspostavljanje telefonskih i internetskih usluga.

20:15 Stigao žestok odgovor iz Palestine

Iz Gaze je ispaljeno puno raketa prema središnjem Izraelu.

Pretpostavlja se da se radi o odgovoru na večerašnje silovito izraelsko bombardiranje Gaze.

20:00 Svijet prati nove udare

Svjetska politička javnost prati najnovije dojave o upadu Izraelaca u Gazu. Svjetski mediji analiziraju koliko su ozbiljne najave o širenju kopnenih operacija.

Još su u četvrtak tenkovi izraelskih trupa upali u dio Gaze i, kako tvrdi izraelski vrh, “napali ciljane mete i vratili se preko granice”.

Izraelski vojska održala je konferenciju.

19:00 Izraelske trupe: “Širimo kopnene operacije”

Izraelske obrambene snage održale konferenciju za novinare. Časnik Daniel Hagari i kaže da je vojska “spremna na svim frontama za očuvanje sigurnosti Izraela”.

“Naše snage proširuju svoje kopnene operacije. IDF djeluje u svim dimenzijama”, kaže on. Govoreći o bolnici al Shifa, za koju IDF tvrdi da se koristi kao sjedište Hamasa, rekao je: “Razotkrili smo podzemnu sferu.”

“Nastavit ćemo s napadima u Gazi i njezinoj okolici”, dodaje.

18:00 Žestoki napadi na Gazu

CNN-ov novinar Nic Robertson izvještava o jakim eksplozijama u gradu Gazi. “Vidimo tenkovsku paljbu iz Sderota u Izraelu. Usmjerena je prema Gazi. U Pojasu Gaze i u samome gradu prijavljeno je više eksplozija”, navodi Robertson.

Izraelska vojska je rekla za AFP da “kontinuirano provodi napade u Pojasu Gaze”. Prema izvješćima, na području Pojasa Gaze nestalo je interneta. Brojni stanovnici Gaze navode da su večerašnji zračni napadi najintenzivniji udari od početka sukoba prije tri tjedna.

17::00 Izraelci objavili snimku: “Ovo je dokaz da se hamasovci skrivaju pod bolnicom u Gazi”

Izraelske obrambene snage (IDF) danas su objavile vizuale i audiosnimku za koju tvrde da predstavljaju dokaz da se militanti Hamasa kriju u i ispod najveće bolnice u Gazi.

14:50 Reuters javlja da su tri osobe ozlijeđene u napadu u Tel Avivu

Novinska agencija Reuters javlja da su tri osobe ozlijeđene u raketnom udaru na stambenu zgradu u južnom Tel Avivu u Izraelu. Sirene su se oglasile u cijelom području u ranim poslijepodnevnim satima.

14:15 Iran: Hamas je spreman osloboditi civilne taoce pod jednim uvjetom

Hamas je spreman osloboditi civilne taoce pod uvjetom da se pusti i 6.000 Palestinaca koji se drže u izraelskim zatvorima, rekao je iranski ministar vanjskih poslova.

Govoreći na hitnom sastanku Opće skupštine UN-a u New Yorku, Hossein Amirabdollahian je rekao da je Iran “spreman odigrati svoju ulogu u ovom vrlo važnom humanitarnom poduhvatu, zajedno s Katarom i Turskom”. Rekao je da svijet treba podržati oslobađanje palestinskih zatvorenika.

Izraelska vojska ranije je povećala broj ljudi za koje se vjeruje da su taoci militanata u Gazi na 229. Do sada su oslobođena četiri taoca.

13:55 Iranska vojska počela veliku dvodnevnu vježbu

Kopnene snage iranske vojske počele su u petak dvodnevnu vojnu vježbu velikih razmjera u pokrajini Isfahan, javlja Al Jazeera Balkans. Prema iranskoj službenoj novinskoj agenciji IRNA, u vježbi kopnenih snaga pod nazivom “Moć 1402” sudjeluju raketne, artiljerijske, zračne, pješadijske, oklopne, elektroničke i moderne ratne jedinice, prenosi Anadolija.

Više od 200 transportnih i jurišnih helikoptera sudjeluje u vježbi koja će trajati dva dana i koja će biti održana u regiji Nasrabad u Isfahanu, a podršku pružaju i pridružene jedinice zračnih snaga. U vježbi će se ocjenjivati ​​borbena i obrambena sposobnost kopnenih snaga od mogućih prijetnji.

Vježbe dolaze u sjeni rata u Pojasu Gaze, koji izraelske snage bomardiraju od 7. listopada, kada je naoružana grupa Hamas izvršila napad na Izrael. Iran je početka odmazde na Gazu više puta prijetio direktnim uključenjem u rat.

13:30 Hamas: 7.326 Palestinaca ubijeno u zračnim napadima

Ministarstvo zdravstva koje vodi Hamas kaže da je najmanje 7326 Palestinaca ubijeno u izraelskim zračnim napadima na Gazu od 7. listopada. Brojka uključuje 3.083 djece, navodi se.

13:00 Izraelska vojska kaže da je ubila još jednog zapovjednika Hamasa

Izraelska vojska tvrdi da je ubila još jednog zapovjednika Hamasa u zračnom napadu tijekom noći. IDF je rekao da je Madhath Mubashar, zapovjednik zapadnog bataljuna Khan Yunis, napadnut pomoću obavještajnih podataka vojnih i sigurnosnih službi.

Rečeno je da je Mubashar sudjelovao u “eksplozivnim i snajperskim napadima na izraelske civilne zajednice i vojnike IDF-a”. Oko 250 “terorističkih ciljeva” gađale su izraelske snage prošlog dana, rekao je IDF, objavivši video noćnih napada na društvenoj mreži X.

Madhath Mubashar—Commander of Hamas’ Western Khan Yunis Battalion—was eliminated by an IDF aerial strike.

Furthermore, the IDF struck 250+ Hamas targets including a terrorist tunnel network in Gaza that detonated the secondary explosions. pic.twitter.com/qaB5J0np2G

— Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023