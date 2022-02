IZNENADILE GA ANKETE: Iako je situacija dramatična, ovo su razlozi zašto možda Putin ipak neće krenuti u invaziju

Autor: Dnevno.hr

Ruski predsjednik Vladimir Putin je upravo priznao proruske pobunjeničke teritorije, takozvanu Narodnu Republiku Donjeck i Narodnu Republiku Luhansk, kao neovisne republike. Zapadni čelnici i njihovi vođe obavještajnih službi dignuli su uzbunu na najvišu moguću razinu te tvrde da je Putin već izdao zapovijed za invaziju Ukrajine. No, je li to uistinu tako i postoje li razlozi zbog kojih Rusija možda neće napasti Ukrajinu; u smislu započinjanja pravog ratnog sukoba, otkriva BBC.

U slučaju ruske invazije, Ukrajina će odgovoriti na napad te iako su ukrajinske vojne snage značajno slabije od ruskih, to ne znači da neće biti žrtava s obje strane. Što je jedan od razloga zašto Putin možda neće krenuti u invaziju.

Isto tako nedavno je provedena anketa među mlađim Rusima koja je otkrila da se većina njih protivi ratu protiv Ukrajine, a samim time ako Putin pokrene invaziju izgubit će na popularnosti.

Težina sankcija koje bi Zapad mogao postaviti Rusiji će ovisiti o tome koliko će ta zemlja duboko prodrijeti na teritorij Ukrajine, a sankcije bi ipak zadale težak udarac relativno slabom ruskom gospodarstvu, osobito ako se tu zemlju ukloni iz SWIFT-a, mreže visoke sigurnosti koja povezuje tisuće financijskih institucija diljem svijeta.

Ogromne sankcije i kritike

Kada je Rusija anektirala Krim 2014. bila je suočena s međunarodnim kritikama. Isto bi se dogodilo i s invazijom Ukrajine, a sada bi situacija bila još gora. Čak je i Kina, ruski strateški saveznik, upozorila na taj problem.

Iz Putinove perspektive, NATO je nakon Hladnog rata pristao na to da se neće širiti prema istoku Europe, odnosno prema ruskim granicama. No, do sada su se već tri države koje su nastale raspadom SSSR-a pridružile NATO-u te je ideja da će se to isto dogoditi i s Ukrajinom podigla Moskvu na noge.

Putin nikako ne želi da dođe do toga. Dva temeljna zahtjeva Rusije i dalje nisu ispunjena – obećanje da Ukrajini nikada neće biti dopušteno da se pridruži NATO-u i da taj će taj zapadni vojni savez povući sve svoje snage iz zemalja koje su mu se pridružile nakon 1997. godine.