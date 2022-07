IZGLEDA KAO LIBIJA, USTVARI JE ITALIJA! Skandalozni uvjeti u izbjegličkom kampu digli vlast i javnost na noge

Prenapučeni izbjeglički kamp na talijanskom otoku Lampedusa, nedaleko od sjevernoafričke obale, počeo se prazniti, a talijanska mornarica prevezla je 600 migranata u nedjelju u Porto Empedocle na Siciliji te se vratilo prevesti još 600 ljudi.

Odgovor je to na loše uvjete u kampu koji je bio prenapučen, kako je predviđen za svega 350 osoba, prošlog je tjedna primio preko 1800 migrranata. K tome se očekuje dolazak još migranata, a prefekt Agrigenta na Siciliji, zadužen za kamp na spomenutom otoku, dao je rok do utorka za ispražnjenje i čišćenje kampa.

Javnost su razbijesnile fotografije koje je na Facebooku objavila gradonačelnica Lampeduse, Giusi Nicolini, koji prikazuje ljude koji u kampu leže na otvorenom na starim pjenastim madracima, okruženi prepunim kantama za otpad i brdom smeća na stazama. Nicolini je utvrdila kako bi se moglo činiti kao da je riječ o Libiji, a ne Italiji.

Među migrantima su i trudnice i djeca, a na Twitteru je cijelu situaciju kao skandal opisao i Flavio Di Giacomo iz UN-ove Organizacije za migracije (IOM), kasnije navodeći kako nije problem broj dolazećih migranata, već sustav raspoređivanja i zbrinjavanja.

“IOM poziva na povećane napore za preseljenje migranta i dekongestiraju (odčepe) prihvatni centri na otoku”, napisao je Di Giacomo.

Inače, talijansko Ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo je kako je ove godine preko 30 000 ljudi stiglo u zemlju brodovima, a u broj su uključeni i dolasci migranata na Lampedusu.

More than 1,500 migrants are currently in the reception centre in Lampedusa.

It’s severely overcrowded.

IOM calls for increased efforts to relocate migrants and decongest reception centres on the island. pic.twitter.com/Ib7KSkvxmX









— IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) July 7, 2022