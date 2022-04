IZBORI U FRANCUSKOJ: Macronu nije svejedno, za vrat mu puše žestoka konkurentica. Slijedi prava bitka

Rezultati u prvom krugu izbora u Francuskoj pokazuju da u drugi krug ulaze Emmanuel Macron i Marine Le Pen.

Macron je dobio 29,5 posto, Le Pen 23,5 posto, a lijevi Jean-Luc Melenchon 20,5 posto.

Različite izlazne ankete imaju različite brojke, ali sve jasno pokazuju da su sadašnji predsjednik Emmanuel Macron i čelnica krajnje desnice Marine Le Pen prošli u drugi krug, kao što su istraživanja javnog mnijenja predviđala tijekom cijele kampanje.

To znači da će drugi krug biti okršaj između ista dva kandidata kao na posljednjim predsjedničkim izborima 2017. godine. Na trećem mjestu bio je kandidat tvrde lijevice Jean-Luc Mélenchon. Ključni trenutak kampanje za drugi krug izbora bit će 20. travnja kada će se održati tradicionalna televizijska debata dvoje kandidata, Glasanje u drugom krugu održat će se 24. travnja.

U izbornom stožeru Macrona rezultate je pratilo više od 700 novinara.

I’m at Porte de Versailles tonight, where Emmanuel Macron’s supporters are joined by more than 700 journalists for the results of the first round of the French presidential election. Everyone can get a European or French flag, even children. pic.twitter.com/fEH1c7bu5i

— Elisa Braün (@ElisaBraun) April 10, 2022