IZA NOVE ŽELJEZNE ZAVJESE: ‘Ovo je Putinov rat. Ako ga dobije, ostaje mu uništena zemlja…’ Što ako upotrijebi nuklearno oružje?

Autor: Dnevno.hr

Sve oči svijeta uprte su u Ukrajinu gdje je danas traje 15. dan ruske invazije na Ukrajinu. Brojni svjetski analitičaru daju svoja predviđanja i scenarije oko kraja rata.

“Usred ove eskalacije, stručnjaci mogu razviti beskonačan broj scenarija o tome kako bi sukob mogao završiti. No moje iskustvo kao američkog nacionalnog obavještajnog časnika za Europu sugerira da postoje samo dva puta prema okončanju rata: jedan, nastavak eskalacije, potencijalno preko nuklearnog oružja; i drugi, gorak mir nametnut poraženoj Ukrajini koji će Sjedinjenim Državama i mnogim europskim saveznicima biti iznimno teško progutati, rekao je Guardianu Christopher S. Chivvis, direktor američkog Statecraft programa iz neovisnog istraživačkog centra za međunarodne odnose Carnegie Endowment for International Peace.

O stanju u Ukrajini i mogućim scenarijima razgovarali smo s vanjskopolitičkim analitičarom Denisom Avdagićem koji je složio da je jako teško prognozirati ishod situacije u Ukrajini. No odmah na početku je naglasio da je važno naglasiti da je ovo Putinov rat, a ne ruski.

Ovo je Putinov rat, ne ruski

“Nadam se da smo ovaj narativ usvojili i da govorimo o Putinu i o njegovom ratu, jer Rusi su okruženi dezinformacijama, u informacijskoj su blokadi i nemaju pojma što se točno događa”, naglašava Avdagić.

“Jedan od scenarija jest da se ovaj rat nastavi i da bude dug i iscrpljujući te da dođe do jačanja agresije te da Putin uspije osvojiti Ukrajinu. No, važno je naglasiti da će to biti samo kratkotrajna Putinova pobjeda jer će dugoročno on biti na gubitku. Ostaje mu zemlja koja je uništena, depopularizirana, a on neće imati financijskih sredstava kao ni kapaciteta da s njome upravlja i da je obnovi. Naime, sankcije će se nastaviti te će Rusija sve više biti, što već i jeste, iza nove željezne zavjese. Događa se puno stvari koje nisu vidljive golim okom, ali ovo je stvaranje novog zida te je samo pitanje gdje će biti podignut novi Kremaljski zid prema Zapadu”, naglašava naš sugovornik.

Ističe kako je tu i ključno pitanje hoće li Rusija uspjeti osigurati i stvoriti novu umjetnu ekonomiju kako bi osigurala opstanak.

“Usporedio bih to u nekoj mjeri s Kinom, ne s današnjom nego onom prije nego što se okrenula zapadnom svijetu”, priča analitičar. Naime, zapadne strane raskinule su veze s Rusijom, ostaje samo istok, ali i tu se postavlja pitanje kakvu sliku Putin tamo ostavlja. Naime, od početka ovog sukoba Zelenski je postao moralno nadmoćan nad Putinom te se s ovime urušila slika ruskog predsjednika kao snažnog i nadmoćnog, a tu sliku je on godinama stvarao, te je postalo jasno da on svoje carstvo temelji na lažima.

To je plašenje javnosti

“Što se tiče nuklearnog oružja po meni je to plašenje zapadne javnosti. Bilo kakvo oružje je tragedija, ali ako će Putin i upotrijebiti onda će to biti taktičko nuklearno oružje što je podjednako grozno i to je ratni zločin, ali je bitna razlika u tome oružju”, ističe naš sugovornik. Naime, taktičko nuklearno oružje je nuklearno oružje ograničene jačine namijenjeno uporabi na manjem području, najčešće bojnom polju. Suprotnost je strateškom nuklearnom oružju koje se koristi za uništavanje velikih površina.

“Tako da ne možemo govoriti o nuklearnom ratu, jer je bitna razlika u djelovanju ali korištenje tog oružja uistinu ne možemo isključiti”, ističe. Ono što se svi nekako nadaju da će pregovori između obje strane biti uspješni. No, tu se opet postavlja pitanje, kako nakon svega vjerovati Putinu.

“Teško je bilo čemu vjerovati što sada Putin kaže i ako dođe do dogovora ostaje pitanje hoće li ga se on pridržavati. I teško će Zapad bilo što mu više vjerovati jer je Putin flagrantno narušio temelje modernog svijeta”, poručio je Avdagić.

Oni su na prvoj liniji fronte

Mnogi govore da bi Putin mogao nastradati od svog sustava, no kako Avdagić kaže teško je uopće o tome razgovarati jer nemamo informacija što se točno ondje odvija.

U ovom cijelom ratu u prvi plan su došle obavještajne službe i možemo reći, kako ističe naš sugovornik, da su one na 1. liniji fronte na Zapadu i jedino one znaju što se točno događa i jedino one imaju pouzdane informacije i znaju koliko i kada treba taktizirati. Avdagić je također prokomentirao i scenarij Putinovog pada.









“Zavladao bi opći kaos u zemlji koja je nuklearna sila, a to je jako loše. A isto tako postavlja se pitanje bi li onaj tko bi ga naslijedi bio uopće bolji i u kojem smislu”, ističe.

To bi bio samoubilački potez

Što se tiče BiH i sve više govorkanja da će se ova ukrajinska situacija preliti na ovo područje Avdagić je rekao: “Oni koji su uz Putina bit će ostavljeni, svi takvi potezi bit će osuđeni na propast. Bilo tko da se odluči djelovati na ovom području treba biti svjestan da je to zemlja koja je okružena NATO članicama, a i vojne snage su pojačane. Tako da bi bilo kakvi takvi potezi bili samoubilački”, ističe naš sugovornik.

“Rekao bih da će s ovim profitirati regije Zapadnog Balkana. Vjerujem da će se dogoditi određeni pomak što se tiče integracije. Ali iz toga isključujem Srbiju koja će platiti cijenu, što se već događa, jer u ovoj situaciji Zapad želi vrlo jasno vidjeti tko je na kojoj strani te tko je vjerodostojan”, rekao je.