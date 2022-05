ISTINA O BROJU RUSKIH ŽRTAVA: Analitičar otkrio činjenice koje su mnogima promakle: ‘Ukrajinci brojke prenapuhuju, ali Putina ovo daleko više brine’

Autor: Lucija Brailo

Otpočetka ruske invazije na Ukrajinu, Ukrajinci izvještavaju o broju poginulih ruskih vojnika u njihovoj zemlji. Međutim, ta izvješća uopće niti blizu ne sliče izvješćima druge, ruske strane, kojih gotovo i da nema. Tako da dvije zaraćene strane imaju dijametralno suprotne tvrdnje o svojim gubicima.

Posljednje informacije o ruskim gubicima koje je Ukrajina objavila je da je u ruskoj invaziji život izgubilo 29.600 ruskih vojnika, a tvrde i da je u periodu od 24. veljače do 25. svibnja uništeno 206 ruskih aviona, 170 helikoptera, 1.315 tenkova, 3.235 oklopnih vozila, 617 topova, 13 brodova te 502 bespilotne letjelice.

Kada se pita rusku stranu, pak, ispada da oni gotovo i da nemaju gubitaka. Svakako, podatke o gubicima s obje strane nemoguće je točno provjeriti, budući neovisnih procjena nema i ne može biti, međutim, zato smo razgovarali o tome s političkim analitičarem Denisom Avdagićem koji je za Dnevno pojasnio detalje vezane za gubitke zaraćenih strana, ali i detalje vezane za, prema njemu, nezavidnu poziciju Rusa u smislu izgubljenog ljudstva.





‘Zna se da Ukrajina prenapuhuje brojke, no to je nemoguće provjeriti’

“Ne postoji netko tko uopće ima točne brojke, ne vjerujem čak ni da ih ruska strana ima. Pitanje je koliko su dobro razmijenjeni ti podaci, tako da bih rekao da nitko nema točne podatke”, ističe Avdagić.

On smatra kako uopće nije sporno da Ukrajina prenapuhuje ruske gubitke te da se to zna već neko vrijeme.

“Već neko vrijeme govorimo da se to događa sa strane zapadnih i obavještajnih sektora, to je poznato već neko vrijeme. Ti se ukrajinski podaci gledaju kao okvirni, no nikako se ne uzimaju kao točni. Nemoguće ih je potvrditi. Mislim da neke varijacije idu od toga da se broj dijeli napola, kako bi se dobio neki realniji broj, mada je to vrlo teško utvrditi”, navodi analitičar.

‘Koliko god da ih jest, te brojke su vrlo dramatične’

Međutim, on napominje kako točan broj žrtava uopće nije važan, kada su, o kojem god se broju radilo, te brojke vrlo dramatične.

“One su prešle one brojke koje je imala američka vojska u ratovima nakon 9/11. Taj rat je bio vrlo opsežan, odvijao se u više zemalja i odvijao se od strane države koja ima, možemo slobodno reći, više od duplo veću populaciju nego što ju ima Rusija. Samo kada to uzmemo u obzir, vidimo da ovo ima ogromne posljedice i naravno da se ruske brojke žrtava kreću sigurno oko 10.000, ako ne i ozbiljnije više. S druge strane, Rusija ništa od toga nije priznala, oni umanjuju svoje brojke”, smatra Avdagić.

No, kaže i kako je to normalno, da dvije strane koje su u ratnim aktivnostima, naravno da će propagandno i jedna i druga djelovati, to ne treba uopće sporiti, pri čemu se malo više gleda kroz prste ukrajinskoj strani, budući je činjenica da su oni ti koji su napadnuti.









“Mislim da je posve jasno, da nitko ne uzima ozbiljno ukrajinske brojke. Možda su tu negdje što se tiče tehnike, no broj poginulih mislim da je pretjeran”, navodi analitičar.

Dvije činjenice koje su mnogima promakle

Avdagić navodi kako bi zapravo najbolje ruska snaga mogla procijeniti koliko im čega nedostaje, no ukazuje i na jednu činjenicu koja je mnogima promakla:

“Moramo znati da tu ima i dezertera, pojavljuje se ta priča, nije nerealna, ima govora i o propucavanju njihovih vojnika, o velikom broju ozljeda na stopalima, što obično nije slučaj s ratnim ozljedama. Ako netko stane na minu, ne može imati propucano stopalo. Tako da vjerujem da ruska strana može imati najkompletniju brojku, ali oni ih ne izbacuju. Zapadni obavještajci su već prije više od mjesec govorili da je oko 7.000 ruskih žrtava sigurno prisutno, a vjerojatno govorimo o brojkama koje su barem duplo veće.”









Međutim, Avdagić ukazuje na još jednu bitnu činjenicu koja je možda i važnija od samih brojki.

“Igrati se s tim brojkama, nebitno o kojoj se strani radi, to su ipak ljudski životi, nije uputno, ali kad se dođe do brojke od 10.000, to se itekako osjeti. Treba znati i da se tu ne radi o općoj mobilizaciji, to su profesionalni vojnici u većem dijelu, u jednom dijelu ročnici koji su tek postali profesionalni vojnici. Ono što je najgore za Rusiju je što su izgubili veliki broj specijalnih snaga, diverzanata, onih najobučenijih koje su imali i koje su naprasno poslali prvih dana u pokušaju da slome čitavu državu, a oni su ili bili uhićivani, ili su ginuli u tim besciljnim pokušajima osvajanja kompletne Ukrajine”, tvrdi analitičar.

‘Obavještajno gledano, Rusi su se pokazali prilično lošima’

Izvješća s terena, doduše, ukrajinska, govore i o tome da Rusi ne mare za svoje poginule te da ih ostavljaju za sobom. Budući tjednima nisu mogli osvojiti ukrajinsku prijestolnicu, Rusi su, tvrde Ukrajinci, ostavili posmrtne ostatke svojih trupa u i oko sela kroz koja su prošli ili koja su okupirali nadomak glavnom gradu Kijevu. Bijele najlonske vreće obilježene su brojevima umjesto imenima.

Analitičar ističe kako više nitko ne sumnja da se Rusija precijenila na početku rata, odnosno da su podcijenili ukrajinsku stranu. Zapravo,

“Obavještajno gledano, oni su se pokazali prilično lošima, a njihovi su obavještajci pogrešno procijenili snagu, motivaciju i volju građana Ukrajine, prije svega da se bore, a s druge strane, čak bih rekao da je to daleko manje važno, ali je svejedno važno, a to je volja da se ujedine i pomognu Ukrajini”, zaključio je Denis Avdagić.