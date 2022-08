IPAK SU TO UČINILI! Nancy Pelosi sletjela na Tajvan, Kina digla borbene avione, najavili ‘ciljano vojno djelovanje’

Zrakoplov u kojem je Nancy Pelosi sletjeo je na Tajvan.

Kako javlja BBC, predsjednica Zastupničkog doma Kongresa najviše je rangirana američka političarka koja je posjetila otok u 25 godina.

“Posjet naše delegacije Tajvanu odaje počast američkoj nepokolebljivoj podršci tajvanskoj demokraciji”, napisala je na Twitteru.

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.

Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022