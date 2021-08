INSAJDERSKI IZVJEŠTAJ: ‘BIO JE TO NAJGORI DAN U BIJELOJ KUĆI!’ Rat koji traje već 20 godina završio je u krvi, muci i sa žestokim optužbama na račun predsjednika koji ga završava

Autor: L.B.

Kad je zapovjednik američkog združenog stožera general Mark Milley u četvrtak nešto iza 9:15 sati u Washingtonu obavijestio predsjednika SAD-a Joea Bidena da je bombaš samoubojica aktivirao eksploziv na ulazu u zračnu luku u Kabulu, predsjednik je bio ljutit i zaprepašten, ali ne i iznenađen”, piše CNN u velikom insajderskom izvještaju o ‘najgorem Bidenovom danu’ od preuzimanja dužnosti u Bijeloj kući.

Biden je upravo iz svoje rezidencije sišao u famozni ‘Situation Room’ (podrumsku prostoriju Bijele kuće u kojoj se predsjednici sastaju s vojnim vrhom i drugim ključnim dužnosnicima u kriznim situacijama) gdje su glavni obavještajci u zemlji zauzeli svoja mjesta oko velikog drvenog stola kad je stiglo prvo izvješće o događajima u Kabulu. To je bio scenarij iz noćne more kojega se Biden danima pribojavao jer su obavještajne službe, na temelju poruka koje su presrele, upozorile da se tako nešto može dogoditi.

Kompleksnost situacije u Kabulu, hitnost misije evakuacije i neobično partnerstvo s talibanima koji kontroliraju okruženje zračne luke, dali su Bidenu i njegovu timu ograničene opcije da zaštite ljude na aerodromu.

Izvještaji o žrtvama, počeli se pretvarati u izvještaje o ubijenima

Sudionici sastanka zadržali su se u ‘Situation Roomu’ više od sat vremena i primali informacije iz Kabula te proučavali karte područja oko zračne luke. Biden se nakon toga vratio u Ovalni ured gdje je o događajima obavijestio svojeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Jakea Sullivana i predstojnika ureda Rona Klaina.

Nakon što se situacija pogoršala i počeli pristizati izvještaji o “američkim žrtvama” koji su se pretvorili u izvještaje o ubijenima, vijest koja je stigla do Bijele kuće oko podneva, da je broj poginulih s početnih četvero narastao na 10, pa sve do 13 što je poražavajuća brojka za predsjednika tijekom čijeg mandata još nije bio poginuo niti jedan vojnik. Poginuli marinci radili su na provjeravanju onih koji ulaze u kompleks aerodroma, a jedan je časnik rekao da su bili tako blizu ljudima da su ‘mogli osjetiti njihov dah’.

Bidenov tim zadužen za nacionalnu sigurnost imao je vrlo malo vremena emotivno procesuirati prostigle informacije, kazao je jedan dužnosnik, jer su se morali usredotočiti na nastavak misije osiguravanja evakuacije iz Kabula budući je evakuacija ušla u najopasniju fazu trebalo eliminirati teroriste. (U petak navečer su obavijestili da su izveli uspješnu operaciju dronom i ubili članove organizacije ISIS-K koji su organizirali napad.)

Iako je Biden poznat po tome da tu i tamo izgubi živce, mnogi su Bidenovi pomoćnici kazali kako je predsjednik cijelo to vrijeme bio vrlo pribran i smiren. No kad je stigao u Istočnu sobu Bijele kuće i zatvorio vrata, bilo je vidljivo da je itekako pod stresom.

“Ovo je jako težak dan, kazao je Biden na početku svojega govora koji je zajedno s pomoćnicima pripremao oko sat vremena. Bidenovo raspoloženje išlo je od tuge, pa do odlučnosti da se ‘otkriju i ubiju krivci’, sve do opravdavanja odluke o prekidu najdužeg američkog rata.









“Dame i gospodo, bilo je vrijeme da ovaj rat koji traje već 20 godina napokon završi”, kazao je Biden prije nego je otišao s govornice.

Najsmrtonosniji dan za američke trupe

Četvrtak je bio najsmrtonosniji dan za američke trupe u gotovo deset godina. Rat koji traje već gotovo 20 godina, završio je u krvi, muci i sa žestokim optužbama na račun predsjednika koji ga završava.

Deseci zaposlenika Bijele kuće s kojima su CNN-ovi reporteri razgovarali nakon tragičnih događaja, pokazuju da je čitava administracija bila posve zaokupljena događajima u Kabulu te otkrivaju veliku Bidenovu želju da napokon završi rat, dok istovremeno nastoji obuzdati ratni kaos.

Bidenov rejting već pokazuje znakove opadanja, a među demokratima se budi strah da će ovaj događaj otežati provođenje njihovih zamisli na domaćem terenu. I dok demokrati razmišljaju kako spasiti situaciju, republikanci žestoko napadaju ono što smatraju očitom greškom.









Tim dugogodišnjih Bidenovih suradnika sada je suočen s optužbama da predsjednika nisu dobro pripremili za ono što je sam Biden nazvao ‘neizbježnim kaosom u zadnjim danima rata’. Biden je trenutačno fokusiran na misiju u Kabulu, kažu njegovi asistenti, no dodaju da će s vremenom vjerojatno nekoga proglasiti odgovornim za ono što se dogodilo.

‘Kao kad hodaš po žici bez zaštitne mreže i svaki čas možeš pasti’

“Mislim da bi neki ljudi iz njegova tima za nacionalnu sigurnost trebali podnijeti ostavku. No, to je do njih i do njega, rekao je Adam Kinzinger, republikanac koji je oštro kritizirao Bidenovu politiku prema Afganistanu, a bio je oštar kritičar i događanja u vlastitoj stranci.

Bijela kuća kaže da Biden ne namjerava pozvati vojne čelnike da podnesu ostavke zbog smrtonosnih napada u četvrtak, a glasnogovornica Jen Psaki kazala je da predsjednik i dalje ima puno povjerenje u državnog tajnika Antonyja Blinkena koji je suočen s posebno teškim kritikama zbog svoje uloge u koordinaciji evakuacije Amerikanaca i Afganistanaca koji su radili za koalicijske snage posljednjih 20 godina.

Ipak, Psaki priznaje da je Bijela kuća imala malo vremena za razmišljanje i o čemu drugome osim o trenutnoj operaciji evakuacije, posebno nakon što je Biden upozoren da su vrlo izgledni daljnji napadi kako vojska prestaje sa svojim aktivnostima.

“Trenutno nema baš mnogo vremena za samorefleksiju”, izjavila je Psaki o trenutačnoj situaciji u Afganistanu gdje su američke snage prisiljene surađivati s talibanima u posljednjim danima rata.

“Fokusirani smo na trenutni zadatak.”

Jedan drugi dužnosnik Bijele kuće prepričavajući situaciju u posljednjih desetak dana je rekao:

“To je kao da hodaš po žici bez zaštitne mreže i svaki čas možeš pasti.”

Dužnosnici su se bojali da ‘bomba otkucava’

Od 15. kolovoza, otkad je Kabul pao u ruke talibana, američke i zapadne obavještajne službe upozoravaju na mogoćnost terorističkog napada kako bi se stvorio kaos među Afganistancima koji očajnički pokušavaju pobjeći.

Brojni ISIS-ovi teroristi pobjegli su iz zatvora diljem Afganistana čime se povećao strah da bi mogli probiti zaštitni talibanski kordon oko aerodroma.

U svakodnevnim Bidenovim sastancima s timom nacionalne sigurnosti, velika je količina vremena potrošena na razgovore o ‘aktivnim prijetnjama’ koje pristižu iz redova ogranka Islamske države koji djeluje na području Afganistana – ISIS-K.

“Podaci o mogućim napadima su bili vrlo ‘specifični, ozbiljni i vjerodostojni’ u danima prije eksplozija kod aerodroma”, kazala je osoba vrlo upućena u događanja. I dok su američke snage provodile protuterorističke operacije oko Kabula kako bi pokušale otkloniti prijetnju, dužnosnici su se bojali da ‘bomba otkucava’.

Zlokobno i specifično upozorenje

U utorak i srijedu prijetnja je postala toliko jaka da su američki dužnosnici počeli obavještavati druge zapadne zemlje koje su izvršavale vlastite misije evakuacije, da je preopasno nastaviti ih. U jednom trenutku, američki obavještajni dužnosnici imali su pristup presretnutim komunikacijama izravno povezanima s potencijalnim napadom, rekao je jedan američki dužnosnik.

Konačno, u srijedu navečer, State Department je izdao zlokobno i vrlo specifično upozorenje Amerikancima da se drže dalje od ulaza zračne luke do daljnjega. Bio je to posljednje što je moglo biti učinjeno u situaciji u kojoj je Bidenova administracija već imala iznimno ograničene mogućnosti, rekao je dužnosnik.

Upozorenja nisu obeshrabrila gomilu Afganistanaca koji očajnički traže izlaz iz zemlje i natjerala ih da se odmaknu od ulaza. Kad se dogodila eksplozija, tijela su bila razbacana u smrdljive odvodne kanale, a preživjeli su pobjegli od užasnog prizora.

Mnogi u Bijeloj kući posljednjih su tjedana bili frustrirani neuspjehom obavještajne zajednice da predvidi koliko će brzo Kabul pasti pod vlast talibana – čak su i najpesimističnije procjene govorile da bi to moglo potrajati najmanje mjesec dana.

No, informacije koje je Bijela kuća dobivala o potencijalnom napadu kod zračne luke, bile su tragično točne. Jedan dužnosnik koji je u četvrtak sate proveo na sastancima i telefonskim pozivima, opisao je kako je, kad je konačno dobio trenutak predaha, samo buljio u ekran mobitela na kojemu su bila tijela razasuta oko mjesta napada.

“Bio je to izravni udarac u trbuh”, prisjetio se dužnosnik.