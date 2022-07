‘IMALA SAM TOTALNI BLACKOUT’ Cure detalji skandalozne SPD-ove zabave, potvrđeno devet žrtava: Stručnjaci objasnili kako dolazi do ‘rupe u sjećanju’

Autor: L.B.

Prošlotjedni skandal u Njemačkoj u kojem je devet žena sudionica zabave koju je priredila njemačka Socijaldemokratska stanka (SPD), na kojoj je bio i kancelar Olaf Scholz, bilo drogirano supstancom poznatom kao “droga za silovanje”, još se ne smiruje.

Glasnogovornik stranačkog kluba u parlamentu potvrdio je pisanje berlinskog dnevnika Tagesspiegela i dodao da je do sada potvrđeno devet žrtava.

“Noću plešete u klubu, ujutro se budite s rupom u sjećanju: kod žrtava K.O. kapi ili droga za silovanje nekoliko sati života potone u mrak. Za to vrijeme često se događaju traumatični događaji: pljačka, seksualno zlostavljanje pa sve do silovanja”, piše časopis Apotheken Umschau u lipanjskom izdanju, a prenosi Deutsche Welle.





‘Nedostaje mi pola sata sjećanja’

Ta je tvar prošlog tjedna dospjela u središte pozornosti javnosti nakon ljetne proslave vladajuće Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) u Berlinu, kojoj je prisustvovao i kancelar Olaf Scholz, jer je devet žena imalo odgovarajuće simptome. Inače, ova ljetna zabava ugošćuje velik broj političara svih stranaka, novinara i osoba iz javnog života, međutim, ove je godine zbog straha od koronavirusa održana u užem, stranačkom krugu.

Toksikološki nalazi žrtava još nisu gotovi, no pokrenuta je istraga zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda podmetanjem ilegalnih tvari. Tvar, koja je poznata pod mnogim nazivima poput “tekućeg ekstazija” ili “droge za silovanje” očito je netko ubacio u piće žrtvama na zabavi. No, ipak, ni policija, ni SPD nemaju indicije da je ijedna žena seksualno zlostavljana ili da je bilo krađe.

“Kolegice su mi rekle da sam još komunicirala i da mi se vrtjelo u glavi, ali ja se toga ne mogu sjetiti, nedostaje mi pola sata sjećanja tijekom kojih sam imala totalni blackout“, rekla je jedna od žena za agenciju dpa. Kolegice su pozvale njezinog supruga, koji ju je taksijem odveo kući. Idućeg dana je otišla u bolnicu kad je čula da nije jedina koja se osjećala ošamućeno, a sumnja da su joj kapi podmetnute u piće. Navela je kako je pila vodu i vino na stranačkoj zabavi održanoj u blizini kancelarskog ureda.

‘Efekti nastupaju trenutačno’

Međutim, ne postoje pouzdani podaci o tome koliko često se ovakve supstance podmeću u piće i koriste u kriminalne svrhe, a jedan od glavnih razloga je taj što žrtve često i ne znaju što ih je snašlo ili pak, znaju pomisliti da su samo pretjerale s alkoholom.

No, pretjera li se s dozom, kapi djeluju tako da mogu voditi gubitku svijesti, pa čak i do smrti. Kao ‘nokaut kapi’ najčešće se koristi gama hidroksibutička kiselina (GHB) koje nema u slobodnoj prodaji, no moguća je upotreba i gama-butirolaktona koji se koristi i u nekim sredstvima za čišćenje. Budući tekućina nema mirisa, ni boje, a samo nekoliko sati se zadržava u krvi i urinu, napade je teško dokazati.

Liječnica Britta Gahr s Instituta za sudsku medicinu u Düsseldorfu navodi da prisutni ipak mogu posumnjati kad su im prijateljice ili prijatelji pod utjecajem kapi jer efekti nastupaju trenutačno. “Nasuprot tome, kod alkohola se da primijetiti jeste li popili dva ili četiri piva. To ide postupno”, rekla je za Apotheken Umschau.









‘Tiha epidemija’ i novi trend

Iako većina policijskih uprava ne vodi točne statistike, vjeruje se da je ogroman broj, prije svega žena, na meti napada. Berlinska policija nedavno je priopćila da su prošle godine zabilježena 22 slučaja, a ove godine, od siječnja do svibnja, još njih sedam. Stručnjaci preporučuju da se u klubovima i na zabavama uvijek pazi na svoju hranu i piće.

Prije nekoliko godina u Velikoj Britaniji je situacija bila kritična, gdje su bolnice počele sustavno prikupljati statistiku koja je šokirala stručnjake koji su govorili o “tihoj epidemiji” ovih slučajeva.

No, u Velikoj Britaniji je nedavno izgleda počeo i drugi “trend”. Tvari slične tzv. K.O. kapima se žrtvama u klubovima ubrizgavaju iglom. Zabilježeno je već preko tisuću slučajeva, u Francuskoj oko tristo. U Berlinu su, pak, u jednom klubu zabilježena dva slučaja.