I TO SE DOGODILO! VELIKA PROMJENA: Kina dozvoljava parovima treće dijete

Autor: L.B.

Nakon gotovo pola stoljeća, Kina ukida politiku koja je u toj zemlji bila na snazi, a prema kojoj parovi ne smiju imati više od dva djeteta. Do ove je odluke došlo zbog zabrinutosti za pad nataliteta.

Velika promjena

BBC javlja da Kina od sada dopušta parovima da imaju do troje djece. Radi se o velikoj promjeni politike izazvanoj padom nataliteta u toj zemlji.

Prema državnoj agenciji Xinhua, ta je odluka objavljena na današnjem sastanku politbiroa, a do nje je došlo nakon što je popis stanovništva koji se radi u jednom desetljeću pokazao da je stanovništvo Kine raslo najsporijim tempom u posljednjih nekoliko desetljeća. To je dodalo pritisak na Peking da promijeni mjere i dopusti obitelji s do troje djece kako bi se spriječio daljnji pad broja stanovništva.

Poticanje nataliteta

Kinesko stanovništvo u desetljeću do 2020. raslo je najmanjom brzinom od uvođenja politike jednog djeteta krajem sedamdesetih, stvorivši pritisak na vlasti da potiču natalitet kako bi se izbjegao demografski problem.

Broj stanovnika Kine povećao se za 5,38 posto, na 1,41 milijardu, pokazuju podaci popisa kineskog stanovništva objavljenog u utorak. Kina stanovnike popisuje jednom u deset godina, posljednji put 2020. godine.

Prije deset godina najmnogoljudnija svjetska zemlja imala je 1,34 milijardi stanovnika.

Nakon objave tih podataka, ova je odluka o popuštanju politike dva djeteta bila očekivana.