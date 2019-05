The Independent

I novi prijedlog Brexita bit će odbačen, uz laburiste protiv i dio konzervativaca

Autor: Hina

Zastupnici britanskog parlamenta najavili su u utorak da će glasati protiv novog prijedloga brexita koji je u utorak premijerka Theresa May predstavila kao “zadnju šansu”, no čini se da je irskom premijeru prihvatljiviji, prenose novinske agencije.

Theresa May je u utorak objavila novi sporazum o Brexitu koji predviđa drugi referendum, sadrži jamstva za radnike u Velikoj Britaniji, zaštitu okoliša i irsku granicu te kompromis oko carina.

“Premijerkini najnoviji prijedlozi najgori su dosad i duboko bi nas vezali za EU”, napisao je na Twitteru utjecajni zastupnik Jacob Rees-Mogg koji vodi skupinu od 80 euroskeptičnih zastupnika unutar konzervativne stranke koju još vodi premijerka May.

“Vrijeme je za izlazak prema uvjetima WTO-a”, napisao je Rees-Mogg misleći na propise Svjetske trgovinske organizacije (WTO) koji postaju zadani u slučaju izostanka sporazuma o Brexitu.

Za mnoge ustupke koje je May najavila čini se da su više naruku zastupnicima oporbene stranke laburista, uključujući glasanje u parlamentu treba li zemlja održati drugi referendum o Brexitu.

No ni laburistički čelnik Jeremy Corbyn nije zadovoljan najnovijim prijedlogom.

“Ne možemo podržati taj prijedlog, jer u osnovi je to prepisivanje ranijih”, rekao je Corbyn za BBC pa zaključio “Ne vidim kako bi on mogao proći u parlamentu”.

Zamjenik sjevernoirske stranke koja podržava Mayinu vladu rekao je da se Brexit može provesti, ali će možda zahtijevati i novog premijera.

“Svi kažu pa zašto bismo glasali za ovo kad ne znamo tko će biti novi premijer”, rekao je o premijerkinju prijedlogu Nigel Dodds iz Demokratske unionističke stranke (DUP) za sjevernoirsku tv UTV.

Zastupnik liberalnih demokrata Ed Dayvey rekao je da ga nije nimalo uvjerila najnovija ponuda premijerke May o održavanju drugog referenduma jer “ne nudi i jamstva” da će se održati.

Ian Blackford, predsjednik kluba zastupnika Škotske nacionalne stranke (SNP) napomenuo je da je premijerka obećala obratiti se zastupnicima u srijedu.

“Ona bi to trebala učiniti u parlamentu prije nego se obrati drugima”, zatvitao je Blackford pa ocijenio da takvo Mayino ponašanje pokazuje “krajnje nepoštovanje i krši konvencije”.

I zastupnici SNP-a glasat će protiv zadnjeg Mayjina prijedloga.

U utorak navečer oglasio se i irski premijer Leo Varadkar kojemju se novi plan čini prihvatljilviji za Irsku.

“Oduvijek smo govorili da ako sporazum ne proturiječi slovu i duhu sporazuma o razdruživanju uključujući irski ‘backstop’ onda je to nešto što možemo prihvatiti”, rekao je Varadkar za irsku mređu RTE.

Irski ‘backstop’ je poseban mehanizam kojim se izbjegava povratak na primjenu čvrste granice na teritoriju Irske.

“Nije još objavljen pa nemamo službeni uvid… Iz onog što sam čuo čini se da je okay i bilo bi prihvatljivo”, rekao je.

May parlamentu dala “zadnju šansu” za Brexit

May he u utorak objavila “novi sporazum o Brexitu” i poručila zastupnicima da je to “zadnja šansa” da ispune želju Britanaca o izlasku iz Europske unije.

Podupru li njezin prijedlog, zastupnici će glasati o tome hoće li se održati drugi referendum, rekla je May.

Odbiju li ga, May je upozorila zastupnike da će “utopiti” ispregovarani razlaz i zaustaviti Brexit. Zastupnici su ranije tri puta odbacili sporazum koji je May dogovorila s Bruxellesom. Premijerka će novi plan poslati parlamentu početkom lipnja.

Konzervativna šefica vlade dosad nije uspjela riješiti parlamentarni zastoj u pogledu Brexita, zbog čega je morala produljiti dogovoreni termin britanskog izlaska iz bloka za sedam mjeseci, do 31. listopada.

Odgoda također znači da će Velika Britanija sudjelovati na sljedećim izborima za Europski parlament. May je novi plan iznijela u trenucima kad je britanski izlazak iz EU-a neizvjesniji no ikad nakon što su u petak propali pregovori s laburističkim čelnikom Jeremyjem Corbynom.

“To je jedini način”

U govoru u sjedištu konzultantske tvrtke PricewaterhouseCoopers u Londonu, rekla je da je zastoj oko Brexita imao “korozivni” učinak na britansku politiku i da je zaustavio napredak u drugim područjima.

“Iznosimo novu ponudu kako bi u parlamentu našli zajednički jezik. To je jedini način da se Brexit dogodi”, istaknula je. Dodala je da bi zastupnici, prije usvajanja plana, glasali o tome žele li novi referendum i, ako ga podrže, vlada će obaviti sve nužne pripreme.

Iako se osobno protivi još jednom izjašnjavanju građana, premijerka je rekla da uvažava “iskrene” osjećaje parlamenta po tom pitanju. May je najavila da će predložiti i novi zakon koji bi trebao osigurati da prava radnika u Velikoj Britaniji “ne budu manja” od onih u EU-u, kao i jamstva da neće doći do smanjivanja standarda zaštite okoliša.

Pokušavajući pridobiti tvrde zagovornike Brexita u svojoj Konzervativnoj stranci, premijerka je istaknula kako će vlada imati zakonsku obvezu da nađe alternativna rješenja kako bi granica između Irske i Sjeverne Irske ostala otvorena do 2020.

Sjeverna Irska bi tako nakon Brexita ostala spojena s ostatkom Velike Britanije i ne bi bila dio drugog carinskog područja.

Apelirajući na zastupnike da podupru njezin plan, May je rekla da on ispunjava rezultate referenduma iz 2016.”Ja sam učinila kompromise, sada vas pozivam da i vi učinite isto”.