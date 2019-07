I NAKON PUTINA – PUTIN? Kako Kremlj planira održati predsjednika na vlasti?

Autor: Dnevno, B.V.

Iako je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu do kraja mandata ostalo još pet godina (na predsjedničkoj je funkciji do 2024.), Kremlj se već priprema za to razdoblje te se razmatraju modeli po kojima bi mogao ostati na vlasti i nakon što mu istekne drugi predsjednički mandat, kako javlja Moscow Times.

Izvori bliski Kremlju kažu da bi Putin mogao prijeći na funkciju premijera, baš kao što je to bio između 2008. i 2012. kada mu je Dmitrij Medvedev čuvao predsjedničku poziciju. Ima i onih koji zazivaju promjenu ustava, kako bi se Putinu omogućio još jedan predsjednički mandat. Podsjetimo kako Putin trenutačno služi svoj drugi uzastopni, no sveukupno četvrti predsjednički mandat.

Putin je u više navrata izjavljivao kako nema namjere mijenjati ruski ustav, niti je govorio o produljenju predsjedničkog mandata. Ipak, opozicija u ruskome parlamentu primjetila je kako Kremlj započinje s procedurom jačanja moći Dume, kako bi se osiguralo da Putin ostane prvi čovjek Rusije. Podnesen je prijedlog ustavnih amandmana, kojom bi se parlamentu dao glas u formiranju ruske vlasti. Sve je ovo izazvalo reakciju javnosti i postalo predmetom diskusije. Putinova stranka Jedinstvena Rusija bi na taj način, smatra opozicija, mogla mijenjati ovlasti predsjednika i premijera prema potrebi, odnosno prema poziciji na kojoj se Vladimir Putin nalazi. Opozicija se boji da će se relativno slaboj Dumi, dati veće ovlasti, a govori se i o promjenama izbornog sustava, kako bi se osiguralo da Jedinstvena Rusija i dalje kontrolira donji dom parlamenta.

Putin je jedan od rijetkih svjetskih vođa koji gotovo da vlada bez da ikoga išta mora pitati i savjetovati se. Upravo zato ga je politički znanstvenik Ian Bremmer 2013. proglasio najmoćnijim svjetskim individualcem, a svima je neobično govoriti o Rusiji bez Putina.