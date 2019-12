‘HVALA MOM DEDI ČETNIKU!’ Američka novinarka srpskog podrijetla sablaznila javnost!

Tiana Lowe, mlada, američka novinarka srpskog podrijetla koja za Washington Examiner piše političke komentare, nerijetko javnost intrigira neobičnim tvitovima.

Ovim posljednjim, u kojem se zahvaljuje “dedi četniku koji je bijegom iz Srbije spasio da njezina obitelj ne postane jedna od 100 milijuna žrtava komunizma”, izazvala je pravu erupciju negodovanja.

On #MayDay, I celebrate my Chetnik grandfather for saving my family from becoming one of the 100 million murdered under communism! #freedom pic.twitter.com/tN3qH5sLea

— Tiana Lowe (@TianaTheFirst) May 2, 2017