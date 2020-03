HRVATICA IZ ITALIJE O KORONI: Otkrila što se doista događa u susjedstvu

Autor: dnevno.hr

Puljanka Karin Angelini u Milanu živi i radi četiri godine, a u razgovoru za Glas Istre otkrila je kako tjednima ne izlazi iz kuće ukoliko baš ne mora. Tvrtka za koju radi svojim zaposlenicima, onima koji to mogu pružila je opciju rada od kuće te se na taj način nastoje sačuvati od opasnog koronavirusa koji u Italiji odnosi ljudske živote. Prošlog tjedna tvrtka ju je namjeravala poslati u Marche, ali od toga se odustalo. I sama Karim donedavno je smatrala da se paničari bezveze te da je riječ o malo jačoj gripi, ali sada više ne vjeruje u to budući da je stanje u Italiji uistinu dramatično. Nju pak nije strah virusa, koliko strahuje za starije osobe, za koje koronavirus predstavlja smrtnu opasnost. U gradu prema njenim riječima karantena nije zaživjela na način na koji su to Talijani zamislili, uspostava će potrajati nekoliko dana, a budući da i dalje mnogo ljudi mora na posao Angelini tvrdi da život zapravlje i dalje ide svojim tokom, na ulicama nema policie i vojske premda su velika okupljanja zabranjena. Dio Talijana se okuplja po kafićima, a nakon prvotnog pustošenja trgovina situacija se sada smirila i u dućanima, koji su i dalje otvoreni.

“Istina je da se ljudi još uvijek uopće ne pridržavaju uputa Vlade i zdravstvenih djelatnika. Ni granice još uvijek nisu zatvorene kako bi trebale biti. Ja sam s dečkom u nedjelju ušla u Milano iz Lombardije. Bilo nas je strah da nas možda neće pustiti u grad, ali nitko nas nije ni pogledao, priča nam Karin, dodajući da su ljudi mogli slobodno ulaziti i izlaziti iz grada. I upravo se to događalo, pa se na talijanskim televizijama vrte reportaže o ljudima koji su tijekom vikenda masovno odlazili iz grada i bježali južno.”