HRVATI U BiH VOLE MILANOVIĆA! Čolak: Milanovićev stav je predsjednički; Karamatić: Za njega imam samo jednu riječ

Autor: Eduard Petranović

Godina je dana od inauguracije predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića. Njegova prva godina mandata će ostati zapamćena po mnogo toga – od kluba u Slovenskoj, preko latentnih i ozbiljnih sukoba s (ne)istomišljenicima, do svojevrsnog skretanja prema desno, ali i obračuna s ostavštinom tzv. NDH i nekih “svetih krava” iz hrvatske javnosti koje do tada nitko, osim eventualno Nine Raspudića, nije tako britko secirao.

Međutim, posebno je upečatljiv predsjednikov odnos prema Bosni i Hercegovini i tamošnjim Hrvatima čija se prava sustavno zanemaruju, otimaju pa čak i negiraju.

Milanović se prema tom pitanju pokazao kao političar koji ima jasan stav. Dao je do znanja što je minimum ispod kojeg neće ići. Krenulo je to prije otprilike godinu dana kada su mediji objavili kako će upravo Ured PRH bit pokrovitelj svečane obljetnice osnutka Hrvatskog vijeća obrane (HVO) koja se u mjesecu travnju održava u Kninu. Pandemija koronavirusa je učinila svoje pa obljetnica nije održana na način kako je planirano, ali je Milanović nastavio pozitivno tretirati HVO, Hrvate u BiH i njihova politička pitanja u toj zemlji.

Ljetos, uoči proslave Oluje, dodijelio je prizanja postrojbama HVO-a koja su sudjelovala u oslobađanju okupirane Hrvatske izazvavši salvu kritika među, uglavnom, bošnjačkim biračkim tijelom. Milanovića to nije posebno dirnulo, a pokazao je to i nešto kasnije kada se susreo sa srpskim članom Predsjedništva Milordom Dodikom.

Ni to se nije svidjelo bošnjačkim političkim akterima, napose Izetbeogoviću i njemu lojalnim političarima, ali je Milanović jasno kazao kako on razgovara s Dodikom kao s predstavnikom Srba u BiH, što Dodik, u konačnici i jest. Milanović je rekao tada kako je spreman razgovarati s predstavnicima sva tri konstitutivna naroda u BiH.









Zasmetalo je to i Željku Komšiću, članu Predsjedništva BiH, koji je na hrvatsko mjesto u tom kolektivnom tijelu izabran glasovima brojnijih Bošnjaka. Komšić je govorio o nepoštivanju institucija, ali je svima – pa tako i Milanoviću više nego jasno da u BiH, naime, postoje tri lidera naroda i da se o politički važnim temama razgovara s njima, a ne s nekim iz institucija – jer, koja korist od institucije ako je ona – a što u Komšićevom slučaju jest – uzurpirana i oteta?

Jedan od veterana bosanskohercegovačke politike, aktualni državni parlamentarac i dugogodišnji visoki dužnosnik HDZ-a BiH Bariša Čolak kazao je za Dnevno.hr kako se Milanović prema bh. Hrvatima odnosi “predsjednički”.

“Milanovićev stav je prije svega predsjednički. On govori jasno, precizno i odmjereno, a to je u politici dobro. Možda to nekima nije očekivano s obzirom na politički spektar iz kojeg dolazi, ali to samo ako nisu politički upućeni, ako jesu, onda je sve jasno”, kaže nam Čolak koji trenutno sjedi u gornjem domu državnog parlamenta (Dom naroda) koji služi kao mehanizam zaštite konstitutivnih naroda.









Milanovićevu politiku Čolak ocjenjuje kao “kontinuitet”.

“Međutim, treba se prisjetiti njegovih ranijih postupaka prema Hrvatima u BiH… To je jedan kontinuitet njegove politike, ako se sjetimo njegovog dolaska u Mostar dok je gorjela zgrada HDZ-a, odbijanja prijema optužnica za tzv. UZP, to je bio jedan rezolutan stav državnika, a on je odbio taj ideološko-politički konstrukt u samom početku”, kaže Čolak.

Predsjednik HSS-a u BiH i jedan od najeksponiranijih hrvatskih političara u BiH Mario Karamatić kaže za Dnevno.hr kako bh. Hrvati Milanoviću nisu topovsko meso ni moneta za potkusurivanje.

“Predsjednik Milanović je prvi predsjednik RH koji, blago rečeno, punu potporu Hrvatima u BiH daje bez ikakvih kalkulacija i interesa. Za njega nismo niti topovsko meso, niti dio hrvatskog korpusa kojim će trgovati da se dodvori međunarodnoj zajednici, a niti neželjeni dio hrvatskog naroda ili glasačko tijelo kojemu će zamazati oči sa dvije, tri izjave”, kazao je predsjednik HSS-a u BiH.









Milanović, kaže Karamatić, shvaća cijelu problematiku bh. Hrvata i radi to što radi bez skrivenih interesa.

“Svim predsjednicima Hrvatske do sada smo bili nešto od toga. Milanović je prvi koji od bh. Hrvata ne traži i ne očekuje ništa, čak ni glasove, a uistinu stoji iza nas i više nego dobro je upućen u problematiku sustavne majorizacije BiH Hrvata kako od strane službenog Sarajeva, tako i od strane službenog Zagreba”, rekao nam je prvi čovjek HSS-a u BiH.

Prvi čovjek HSS-a u BiH za Predsjednika, kaže, ima samo jednu riječ.

“Sav njegov rad iz pozicije Hrvata koji živi u BiH, kako kao premijera, tako i Predsjednika mogu sažeti u jednu riječ: Hvala“, kazao nam je Karamatić.

Čolak je podsjetio i na to da je Milanović shvatio važnost uloge HVO-a u samostalnosti Hrvatske.

“U ovih godinu dana je svojim ponašanjem i izjavama pokazao što misli, ako uzmemo samo odlikovanje postrojbi HVO-a, jasno je što misli o doprinosu HVO-a samostalnosti Republike Hrvatske. Važno je kad se s pozicije kakve je Milanovićeva o tome jasno očituje. Njegov način izražavanja je poseban, možda malo neobičan, ali posve njemu svojestven. Što bi Sinjani rekli, pogodi u sridu, uvijek s malo riječi puno kaže”, govori HDZ-ov veteran.

S malo riječi, kaže Čolak, Milanović puno kaže.

“Ako se prisjetimo reakcija na njegovu izjavu “prvo sapun onda parfem” iz političkog Sarajeva, a koje su namjerno krivo interpretirane, jasno će biti kako on s malo riječi stvarno puno kaže… On je pogodio bit problema kad su u pitanju Hrvati u BiH. Nekima ne odgovara taj njegov način i otvoreni gard, ali mislim da je dobro, iznimno dobro, važno i pozitivno, a napose jer se uklapa u ukupan politički spektar u Hrvatskoj, pri čemu mislim na Vladu i Sabor”, rekao je Čolak.

Čolak Milanovića vidi kao važnog faktora i kada je u pitanju promjena izbornog zakonodavstva u BiH.

“Konačno je došlo vrjeme da se počnu poštovati, ne samo Ustav BiH i međunarodni dokumenti, nego i da dođemo da promjena Izbornog zakona koji je Hrvatima važan, a Milanović i ono što govori su tu bitan faktor”, kaže Čolak.