Hrvat iz New Yorka za Dnevno: Helikopter je prisilno sletio, nema razloga za nikakvu paniku!

Autor: Dnevno/N.M.

Kako se doznaje izravno iz New Yorka otklonjena je bilo kakva mogućnost terorističkoga napada ili bilo kakva veze koja bi se s tim povezala, iako se takva informacija odmah proširila po primitku vijesti da se helikopter zabio u zgradu.

Izravno smo dobili Hrvata koji živi i radi na Manhattanu i koji je potvrdio da se u zgradu u 7 Aveniji, blizu Times Squarea zabio helikopter i da ima puno dima i bukti požar zbog curenja goriva nakon udara. Cijela zgrada je evakuirana kao i nekolicina okolnih zgrada. Požar u zgradi je kako se doznaje u međuvremenu ugašen te se vatrogasci trenutno nalaze u unutrašnjosti same zgrade na 7 Aveniji. U tom dijelu New Yorka puno je policije i vatrogasaca i do daljnjega će vladati prometni kaos u središtu Manhattana. Poginuo je samo pilot helikoptera. Nesreći je najvjerojatnije kumovalo loše vrijeme, kiša i magla. Moguće da je došlo i do kvara na motoru helikoptera te je pilot ciljao upravo zgradu kako nebi pao na ulicu punu ljudi i vozila.

Dakle prema riječima Hrvata iz New Yorka, nema razloga za nikakvu paniku. Kako nam je sam priznao iznad Manhattana često lete razno razni helikopteri kako bi uživali u pogledu na New York iz zraka.