Hrvat i Srbin analiziraju izbore u susjedstvu: Vučić će morati koalirati s vrlo opasnim ljudima

Autor: Milan Dalmacija

Hrvatska se u ovom trenutku priprema za superizbornu 2024. godinu. U njoj će se održati čak tri ciklusa izbora. Na izborima za Europski parlament građani će birati hrvatske predstavnike u najvišem demokratskom tijelu Unije. Na parlamentarnim izborima bira se novi saziv Sabora, ali i Vlade, dok će krajem godine biti održani i predsjednički izbori koji će pokazati hoće li predsjednik Republike Zoran Milanović dobiti i drugi mandat na Pantovčaku ili će ga zamijeniti netko drugi.

No, u susjednoj Srbiji pripreme za izbore su gotove, jer će se oni održati već danas. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić po drugi put u dvije godine raspustio je Narodnu skupštinu i raspisao izvanredne izbore. Osim parlamentarnih, istovremeno će se održati i pokrajinski izbori u Vojvodini te lokalni izbori u šezdesetak gradova i općina, među kojima je i Beograd.

Vučić je ovaj potez opravdao potrebom postizanja višeg stupnja demokratičnosti u Srbiji, smanjenja tenzija te odbacivanja isključivost i govora mržnje. Kritičari će reći kako Vučić čini upravo to, nastojeći dodatno osigurati stabilnost vlasti pritom sprječavajući konsolidaciju oporbe.

Postoji li uopće oporba

Pitanje je postoji li uopće prava oporba u Srbiji. Od ukupno 18 lista prijavljenih za parlamentarne izbore, osim koalicije Vučićeve Srpske narodne stranke sa Socijaldemokratskom partijom Rasima Ljajića, Partijom ujedinjenih penzionera Srbije Milana Krkobabića, Pokretom socijalista Aleksandra Vulina, Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića, Srpske narodne partije Nenada Popovića i Zdravom Srbijom donedavnog protivnika Milana Stamatovića, nekoliko je lista koje drže ljudi bliski Vučiću.

Građani će moći birati još i listu koalicije Socijalističke partije Srbije bivšeg premijera i bliskog Vučićeva suradnika Ivice Dačića te Jedinstvene Srbije Dragana Markovića i Zelenih Srbije, zatim listu ratnog zločinca Vojislava Šešelja, potom Savez vojvođanskih Mađara, koalicijskih partnera u Vladi premijerke Ane Brnabić i listu Narodne stranke bivšeg Vučićeva ministra vanjskih poslova Vuka Jeremića.

“Barem polovina lista su liste za koje su njegovi ljudi skupili potpise kako bi se te liste mogle kandidirati. Barem polovinu tih lista čine akteri koji bi napravili sve da ih nakon izbora Vučić pozove u vlast. Problem političke arene u Srbiji je da je ona razorena. Nakon što je razorena Demokratska stranka s kojom je Tadić upravljao zemljom i vodio administraciju, nije stvorena nijedna politička organizacija koja bi predstavljala demokratsku i proeuropsku Srbiju, a koja bi imala relevantan politički utjecaj, koja bi bila iole snažan protuuteg vlast, kamoli da bi mogla očekivati da utječe na formiranje vlasti. Prema tome, većina tih lista zapravo u velikoj mjeri dijeli paradigmu Aleksandra Vučića”, ocjenjuje politički analitičar Davor Gjenero.

Otimanje glasova

Podsjeća da je Vučić posljednje izbore osvojio tek u koaliciji s Dačićem, iz čega vjerojatno proizlazi njegov motiv da ponovno raspiše izbore i “osigura veći stupanj demokratičnosti”. Gjenero ističe da predsjednik Srbije nije naučio dijeliti vlast s drugim političkim opcijama.

“Naviknut je uključivati ljude koji nisu u njegovom pokretu u vlast, ali pod uvjetima da on diktira njihovo ponašanje. Njegovi partneri su akteri poput Vulina koji nastupa kao stranački vođa, ali nema stranku i zapravo na izborima nitko ne glasa za njega. U ovoj kampanji je barem u njenom prvom dijelu iz SNS-a bilo više napada na očekivanog partnera Dačića, zamalo, nego na formalno opozicijske stranke. Glavna poruka biračima je da bi trebalo ostvariti rezultat kojim Vučićevi sljedbenici ni o kome neće ovisiti. No, unatoč svim izbornim makinacijama, tome što se ne radi o slobodnim i poštenim izborima, unatoč svim pritiscima i kontroli u medijima, nije sigurno da će na ovim izborima sam SNS osvojiti apsolutnu većinu”, procjenjuje Gjenero.









Jasno je stoga da brojne liste s, uvjetno rečeno, bivšim Vučićevim ljudima služi samo kako bi drugima otela glasove i time omogućila ipak čvrstu većinu u Narodnoj skupštini koja broji 250 mjesta.

Vučićeva politika

A kakva je zapravo Vučićeva politika i hoće li se ona nastaviti i u sljedećem mandatu objasnio nam je Zoran Kusovac, srpski novinar te geopolitički i sigurnosni analitičar. On tvrdi da je pitanje što je zapravo Vučićeva politika, jer on želi obuhvatiti sve i imati mišljenje o svemu.

“Kad Vučić padne, a to neće biti sada, past će na način da će rasturiti svoje stranke, koalicije i pokrete koje vodi, jer jednostavno njegov način vladanja od početka je takav da on ne pretendira da vodi poštene ljude. To je tako. Vučić se ne postavlja politički: ‘Ja sam tu radi ideja. Vjerujte u mene i ideje koje zastupam’. Njegov model je od početka: ‘Ja sam tu da imam koristi od vas, a vi od mene’. To je ona klasična seljačka politika koja je mogla biti u Livnu, Islamabadu ili bilo gdje u Južnoj Americi.

Ti meni daj ovo, a ja ću tebi dati ono. To je ta Vučićeva politika i ona je vrlo konkretna. Kod svih političkih stranaka imate obećanje: ‘Ja ću tebi dati slobodu, ja ću tebi dati demokraciju’. Dakle, tu se govori o idejama, principima, načelima i nematerijalnim stvarima. Kod Vučića je to od početka bilo materijalno: ‘Ja ću vas zaposliti. Ja ću vama asfaltirati cestu. Ja ću vama dati državno poduzeće u koje ću uhljebiti vaše sinove i žene’. To se nastavlja. To uhljebljenje i sitna korist je okosnica Vučićeve politike. On uvijek nalazi kreativne metode kako će to napraviti”, istaknuo je Kusovac.

Osim silnih, često i neopravdanih investicija, Kusovac ističe da Vučićeva administracija privlači istomišljenike provlačenjem tema za koje dosad nije bilo političke volje. To se tiče odnosa s Kosovom, Europskom unijom i Rusijom. Gjenero je u svojoj analizi istaknuo da dio nositelja lista zamjera Vučiću što nije oštriji prema Zapadu, drugi pak smatraju da bi Srbija trebala ući u BRICS, a ne u EU. Kusovac naglašava da ima stranaka koje se protive načinu na koji Vučić vodi zemlju, ali ne samoj Vučićevoj politici. Neke su koalicije, kaže on, potpuno neprirodne i unutar njih ima mnogo razmimoilaženja u stavovima.

“U okviru tog pokreta Srbija protiv nasilja ne postoji jasan stav oko bilo kojeg od tih pitanja. Oko pitanja Kosova oni nisu definirani. Nisu se izjasnili bi li Srbija priznala Kosovo. Srbija ima Ustav i ustavno određenje Kosova itd. Tvrde da su za EU, ali ne pod cijenu koja je za Srbiju neprihvatljiva. Oni bi sankcije Rusiji uveli samo ako bi to bio uvjet za ulazak u EU, ako bi to bio dio zajedničke politike EU, ali onda, naravno, Srbiji bi trebalo kompenzirati. Oni su više oporba Vučiću i njegovom načinu vladanja. Upravo tu poziciju da su oni bez ikakve dvojbe oporba, ali da nisu jasni protivnici politike Vučićeve vlade. Jasno, oni jesu protivnici politike kako je Vučić provodi, ali ne i onoga što je ona u biti”, objasnio je Kusovac.

Politički klaun Šešelj

Nije samo lista Srbija protiv nasilja neobična. Gotovo da nema liste koja nema neku kontroverznu ličnost ili političku opciju. Osim već spomenute Šešeljeve liste, neobična je i lista doktora Miloša Jovanovića na čijem je drugom mjestu potpisan Vojislav Mihajlović, unuk četničkog vojvode Draže Mihajlovića. Govoreći o liječnicima, svoju listu ima i doktor Branimir Nestorović, poznat po tom što je kao član kriznog stožera za borbu protiv koronavirusa u Srbiji, ismijavao zarazu. Izborni listić nešto šarenijim čine Ruska stranka, kojoj su na čelu neetablirani umirovljenici te lista Srbija na zapadu koju vode poduzetnici i koja se jedina opredijelila za neovisnost Kosova te ulazak Srbije u EU i raskidanje uskih veza s Rusijom. Tu je i neobična koalicija bivšeg predsjednika Borisa Tadića i bivšeg Vučićevog ministra ekonomije Saše Radulovića u kombinaciji s pokretom Otete bebe.

“To je jedna koalicija koja bi se mogla svesti na osnovni politički program: ‘Nemojte nas zaboraviti, mi smo nekad bili nešto’. Žalosno je vidjeti čovjeka koji je u dva mandata bio predsjednik da na taj način sebe promovira gurajući bilo kakvu opciju za koju vjeruje da bi ga mogla dotjerati do cenzusa, ali sigurno ga neće prijeći. Tužno je gledati da jedan takav čovjek, kojeg su svi u regiji prihvatili kao civiliziranog predsjednika, spada na koaliciju s jednim ravnozemljašem, ali nažalost je sam tako odabrao. Jeremić i Tadić svi oni tvrde da su oni oporba, no po mnogim točkama oni to nisu”, ustvrdio je Kusovac.

No, iz naše perspektive je puno zvučnije odjeknula kandidatura radikala, osuđenog zločinca i Vučićevog “političkog oca” Vojislava Šešelja. Analitičar Gjenero je podsjetio da je Šešelj obećao svoju podršku Vučiću ako će mu zatrebati, što je opet znak da Vučić najvjerojatnije neće sam moći formirati vlast. Novinar Kusovac tvrdi da unatoč Šešeljevoj kandidaturi, Srbiji ne prijeti dodatna radikalizacija.

“On je na nacionalnoj listi, ali nema nikakve šanse ući, jer je već i sam shvatio da je njegovo političko vrijeme prošlo. Ali, država mu je odredila mjesto političkoga klauna. Šešelj je inteligentan, shvatio je koje je njegovo mjesto i gdje može politički profitirati. Svojom listom je tu ne da bi odvukao glasove od Vučića, nego da bi privukao glasove ono malo tvrdokornih četnika koji su i dalje uz vojvodu, a kojima je Vučić previše mek. Bolje da ti glasovi odu Šešelju koji ionako neće proći cenzus nego da odu nekom drugom desničarskom pokretu. On će odvući od jedan do dva posto i to je sasvim dovoljno”, ustvrdio je Kusovac.

Prodaja manjinskih interesa?

Zanimljivo, na izbornom listiću će se naći i dvije manjinske liste s hrvatskim predznakom. Jedna je Bošnjačko-hrvatska koalicija sa 65 kandidata koju predvode Usame Zukorlić i Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava te društveni dijalog u Vučićevoj Vladi te predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV). Ulazak Žigmanova u vladajuće strukture obojica naših sugovornika vide kao veliku pogrešku.

“Meni se čini da je Tomislav Žigmanov napravio strašan propust ulaskom u administraciju Aleksandra Vučića, da je jako kompromitirao hrvatsku zajednicu tom koalicijom, razbio je tradicionalno koalicijsko partnerstvo koje je Demokratski savez Hrvata Vojvodine imao u Vojvodini. Nemojte zaboraviti, on je u parlament izabran s vojvođanske liste s koje je izabran i Aleksandar Olinik, sjajan odvjetnik i jedan od najozbiljnijih demokratski zapadnih političara u Srbiji, čovjek koji je najodlučnije se suprotstavljao agresiji Rusije na Ukrajine.

O svemu tome je nažalost Žigmanov šutio, prihvatio je komotnu poziciju u administraciji, od koje hrvatska zajednica u Srbiji nije imala nikakvu realnu korist osim što je njome politički kompromitirana i sada je gurnuta da na izbore izlazi s vrlo kompromitiranom organizacijom sina bivšeg muftije koji je funkcionirao kao agent Vučićevog režima. To je velika šteta koja je napravljena i meni se čini da zbog tih godinu dana na potpuno neutjecajnoj poziciji u Vladi, Hrvatima u Vojvodini slijedi još neugodnije razdoblje od ovog koje je za njima, a da je Žigmanov za Vučića potrošna roba. Ako nije potrošna roba i ako uđe u parlament onda će biti zajedno s tim Vučićevim sluganom iz Novog Pazara u vazalnoj poziciji”, ustvrdio je Gjenero.

Sličnog stava bio je i Kusovac koji je naglasio da je riječ o neprirodnoj koaliciji dva gubitnika koja nije povezana ni nacionalno, ni religijski, a ni geografski. Uz to, spomenuo je i nekoliko velikih problema s kojima je suočena cijela hrvatska zajednica u Srbiji.

“Što se tiče položaja Hrvata u Srbiji, osim bolnog i dugotrajnog problema da Zagreb uporno tvrdi da treba određivati politiku Hrvata u Srbiji, postoji i problem odnarođivanja Hrvata u Srbiji koji vlada jako dugo. To je jedan dio tretiranja Hrvata kao Bunjevačke nacije. Od toga se nikad nije odmaklo.

Što se tu događa? Srbima odgovaraju Bunjevci iz nekoliko razloga. Jedan je da bude što manje Hrvata, brojčano i statistički. Srbi mogu reći: ‘Vas je malo i vi ne možete tražiti nikakva kolektivna prava na nivou Srba u Hrvatskoj, jer vas nikad nije ni bilo koliko je bilo Srba u Hrvatskoj'”, ustvrdio je Kusovac ocijenivši da se položaj Hrvata neće promijeniti, čemu, po njegovu mišljenju, pridonosi i sadašnji hrvatski veleposlanik u Beogradu, Hidajet Biščević.

Uz listu Zukorlića i Žigmanova, na izbore će izaći i Demokratska zajednica Hrvata, ali u širokoj koaliciji s predstavnicima ostalih nacionalnih manjina: Bošnjačkom građanskom strankom, Strankom Crnogoraca, Vlaškom narodnom strankom, Građanskim savezom Mađara i Građanskom strankom Grka Srbije. S obzirom na velik broj manjinskih lista i njihovu razjedinjenost, pitanje je hoće li predstavnici ove liste uopće ući u Skupštinu i što bi mogli postići, čak i da osvoje dovoljan broj glasova. Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je u petak Hrvate u Srbiji da glasuju za Žigmanova koji ima “potporu legitimnih političkih predstavnika okupljenih u Hrvatskom nacionalnom vijeću u Republici Srbiji, te najvećeg broja političkih i društvenih institucija koje okupljaju Hrvate u Vojvodini i Srbiji”.

Faktor destabilizacije

Govoreći o odnosima Srbije i susjednih zemalja, pa tako i Hrvatske, obojica analitičara se slažu da odnosi nisu dobri. Najzategnutiji odnosi su, naravno, s Kosovom, koje Srbija uz pomoć Rusije ne želi priznati kao neovisnu državu. Kusovac ističe da Vučiću više nitko ne vjeruje oko kosovskog pitanja nakon oružanog obračuna u Banjskoj, ali da je sasvim sigurno da Srbija neće u rat s Kosovom, koje je ionako pod protektoratom NATO-a.

“Vučić je dugo pokušavao i uspijevalo mu je uvjeravati da je dogovorio Zajednicu srpskih općina (ZSO), sve dok svijet nije shvatio: ‘OK, želiš ZSO, ali moraš za to nešto i dati’. On je uspijevao 10 godina od Briselskog sporazuma tvrditi: ‘Mi smo dogovorili ZSO’. Kurti je rekao: ‘Dat ćemo je, ali po kosovskim zakonima’. To je cijela stvar. Srbija želi napraviti krajinu na Kosovu, odnosno ono što bi bilo u Hrvatskoj da je sproveden plan Z4. To znači imati u jednoj suverenoj državi svoju ispostavu.

Naravno da to Kosovo ne želi prihvatiti. Srbija je dugo vjerovala da bi kroz indiferentnost i naivnost međunarodne zajednice to moglo proći. Međutim, s Kurtijem koji je vrlo tvrdo rekao da se ne može napraviti ZSO mimo kosovskih zakona, nemoguće je napraviti tu zajednicu tako da ona bude srpska krajina na Kosovu. Moguće je da će Srbi dobiti nešto što će se zvati ZSO, ali dokle god je Kurti tamo, to neće biti neovisno od kosovskih zakona, što znači da se to neće uskoro dogoditi, što Vučiću ne odgovara”, objašnjava Kusovac.

U Crnoj Gori je, objašnjava on, Vučić praktički instalirao vladu koja je sustavno ovisna o Srbiji, uz dodatak predsjednika Skupštine, Andrije Mandića koji je otvoreno prosrpski orijentiran. Upozorio je i na probleme s popisom stanovništva čiji je “jedini praktični cilj je pokazati da su Srbi u Crnoj Gori većina i nacionalno i jezično”.

Subverzije u Hrvatskoj

Posebno su intrigantni odnosi s Hrvatskom, koji nisu na visokoj razini, ali nema niti privida nekog potencijalnoga sukoba. Doduše, oba naša sugovornika imaju drugačije gledište o tome.

“Odnosa s Hrvatskom nema, niti će ih ubuduće biti. Optimalna politika odnosa prema Srbiji je politika gromoglasnog ignoriranja koju uspješno provodi Andrej Plenković. Sve drugo je izrazito opasno za Hrvatsku. Bilo kakvo podilaženje populizmu i prihvaćanje kavge sa svadljivim režimom u Beogradu, bilo bi velika pogreška, jer bi Hrvatsku uvrstilo u međunarodnim percepcijama na istu stranu sa Srbijom. Bilo kakvo soliranje Hrvatske, mimo europskih politika prema Srbiji bi bilo izrazito štetno za Hrvatsku, a korisno za Srbiju”, ustvrdio je Gjenero, ističući da Srbija ostaje glavni faktor destabilizacije na Balkanu.

Kusovac, pak, ističe da je moćan faktor Vučićevih odnosa s Hrvatskom patrijarh Porfirije. problematično je, kaže on, što su neki ljudi u Hrvatskoj prihvatili Porfirijevu priču.

“Vučić u Hrvatskoj djeluje subverzivno u ovom trenutku najviše kroz Porfirija, koji se u svojih 10 godina u Zagrebu uspio nametnuti kao jedan fini gospodin. Htio je stvoriti jedan kružok u Zagrebu kroz svoje domjenke i diskusije. Ljudi koji su fascinirani Porfirijem su fascinirani svaki nekim drugim aspektom. Vi imate razne ljude koji, promovirajući Porfirija, svjesno ili nesvjesno, što je na kraju čak i nebitno, djeluju kao apologeti i relativizatori svih grijeha.

Oni djeluju prilično štetno u Hrvatskoj, jer Porfirije ima dva lica, jedno u Srbiji kroz prizmu ‘srpskog sveta’, a drugi za ostatak svijeta. Porfirije je u Srbiji teški nacionalist koji promovira nasilje, a onda se pojavi u Zagrebu gdje je moderni i otvoreni pop. Promovirajući Porfirija kao nešto drugo, oni koji to čine u Hrvatskoj, normaliziraju taj velikosrpski diskurs, to ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima, jer ako želite dobrosusjedske odnose, a promovirate nekoga tko je ekstrem, nikome niste napravili uslugu”, zaključio je Kusovac.