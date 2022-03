HOROR U ŠVICARSKOJ: Peteročlana obitelj skočila u smrt, samo jedna osoba preživjela, nitko ne zna zašto

Četiri člana francuske obitelji umrla su u četvrtak u švicarskom ljetovalištu Montreux, a peti je u teškom stanju, nakon što su pali sa 7. kata stambene zgrade, priopćila je policija koja navodi da se uzrok pada još uvijek istražuje.

Švicarski mediji javljaju da se radi o francuskoj obitelji koja je skočila s balkona.

Reuters navodi da su poginuli muškarac, dvije žene i mlada djevojka, a adolescent je u bolnici i nalazi se u teškom stanju. Kako se nadalje saznaje iz policije, uoči pada je policija došla pred stan obitelji s nalogom za oca koji nije odgovarao na pozive škole za provjeru školovanja njegovog 15-godišnjeg sina koji se školovao od kuće.

Nakon što su pozvonili, policija je čula glas koji ih je iz stana pozivao da se predstave, a nakon što su to učinili, odgovora s druge strane nije bilo. Policija se još nalazila u zgradi kada je jedan svjedok nazvao i rekao da je više ljudi palo s balkona.

Načelnik policije je otkrio da lokalne vlasti obično šalju policiju u kućni posjet pojedincima koji se ne odazovu na pisane pozive. U padu s balkona su poginuli otac od 40 godina, njegova supruga i njezina sestra blizanka (41) i 8-godišnja djevojčica, dok je 15-godišnji sin preživio.

Four family members plunged to death from 7th floor

apartment in #Montreux today. Fifth member of #Swiss-resident French family is in grave condition. Reported locally police became aware of tragedy only on returning to street level after failing to gain admission to the flat pic.twitter.com/0kAG6t0j4K

— Derek Todd (@supra_fox) March 24, 2022